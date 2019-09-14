المسابقات تكشف اللائحة المخصصة لمباراة كأس السوبر

كشفت لجنة المسابقات باتحاد الكرة العراقي اللائحة المخصصة لمباراة كأس السوبر المقررة يوم غد في ملعب الكوت الأولمبي بين الشرطة بطل الدوري والزوراء بطل الكأس.

وقال نائب رئيس لجنة المسابقات يحيى كريم في تصريح صحفي، أن اللجنة قررت عدم اللجوء إلى التمديد في حال التعادل واختصار المهمة بكسر التعادل من خلال ركلات الترجيح، منوها بأن اللجنة حددت الساعة السادسة مساء {بتوقيت العراق} موعدا لإقامة المباراة.

وبيّن أن اللجنة المنظمة أنهت الاستعدادات اللازمة ومحافظة الكوت أبدت تعاونا كبيرا لإنجاح المباراة من خلال الاهتمام المباشر من المحافظ ومجلس المحافظة الذين سعوا لأن تكون مباراة السوبر العراقي بأفضل حال.

وأكد أن الشرطة سيرتدي الزي الأخضر والزوراء الزي الأبيض وتم التحضير لمراسم التتويج وكل الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، حسب قوله.

يشار إلى أن الاتحاد العراقي ألغى مباراة كأس السوبر قبل أن يعود ويختار ملعب الكوت مسرحا لها.انتهى