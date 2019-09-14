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امريكا تهدد بمعاقبة قوى سياسية عراقية وتذكرها بتجميد اموال “آراس حبيب”

شددت وزارة الخزانة الامريكية يوم الجمعة انها ستفرض عقوبات على أية جهة سياسية عراقية تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني.

وقال مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة الاٍرهاب مارشال بيللينغلسيا في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن “العراق ضحية الجيرة والجغرافيا مع ايران”، مردفا بالقول “كان لديّ اجتماع مع محافظ البنك المركزي العراقي وهو يتفهم الاوضاع”، في اشارة الى التزام العراق بالعقوبات الامريكية المفروضة على ايران.

واوضح “نحن عندما نقوم بتلك التصنيفات للإرهابيين فإننا لا نريد ان نفاوضهم وانما نطبق العقوبات عليهم، وقد صنفنا اراس حبيب من بين هؤلاء اذ كان يقوم بتيسير العمليات الارهابية”.

واكد ان امريكا جمدت الاصول المالية لـ”حبيب” رئيس حزب المؤتمر الوطني ومدير مصرف بلاد الإسلامي، قائلا “لن نتردد في استهداف قوى سياسية كبرى في البرلمان العراقي في حال ثبت تعاملها مع الحرس الثوري والنظام في ايران”.

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