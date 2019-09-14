برلماني: جهات سياسية تسعى للسيطرة على الدرجات الوظيفية في تربية نينوى

اتهم النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، اليوم السبت، جهات سياسية بفرض سيطرتها على الدرجات الوظيفية المخصصة لتربية نينوى.

وقال الشمريإن «هناك تنافس كبير من قبل الكتل والأحزاب السياسية للسيطرة على الدرجات الوظيفية المخصصة لمحافظة نينوى، وهو تنافس غير مشروع إطلاقاً من أجل الحصول على مغانم من التعينات داخل مديريات محافظة نينوى».

وأضاف الشمري، أن «أكثر من 7000 درجة وظيفية خصصت لمحافظة نينوى، تعمل هذه الجهات على السيطرة على هذه الدرجات وتوزيعها بين المقربين منها وحرمان آلاف المستحقين لهذه الدرجات الوظيفية».

وأشار الشمري إلى أن «هناك أكثر من 3000 محاضر مجاني في تربية محافظة نينوى كانوا قد عملوا طيلة سيطرة فترة عصابات داعش منذ عام 2014ولغاية عام 2019 لسد الشاغر في تربية نينوى واستمرار العملية التربوية، يفترض بأن لهم الأولوية في هذه الدرجات الوظيفية وتوزيعها عليهم حسب مناطقهم داخل المحافظة، خاصة وأن هناك شحة كبيرة في الشرائح».

وطالب النائب عن محافظة نينوى الكتل والأحزاب بالإنصاف في توزيع هذة الدرجات الوظيفية داخل المحافظة.