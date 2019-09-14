تسجيل حالات اختناق بين النساء في حادث تدافع جديد في كربلاء

افاد مصدر في العتبة الحسينية وشهود عيان يوم الجمعة باختناق ما لا يقل عن 10 نساء بحادث تدافع اثناء محالوة الدخول الى حرم الامام الحسين بن علي في مدينة كربلاء.

وقال المصدر والشهود ان ما يقارب 10 نساء اصبن بحالات اختناق واغماء اثر تدافع حصل اثناء الدخول الى حرم الامام الحسين خلال تأدية مراسم عزاء اليوم الثالث لعاشوراء ما يسمى بـ”عزاء بني اسد”.

من جهتهم قال مسعفون انه تم نقل اولئك النسوة الى مستشفى السفير في مدينة كربلاء وحالتهن الصحية مستقرة ولا يوجد أي مخاطر علي حياتهن.

يشار الى ان اكثر من 30 زائرا لقوا حتفهم فيما اصيب 102 اخرين بجروح جراء حادث تدافع حصل اثناء تأدية مراسم زيارة عاشوراء وركضة طويريج في الحرم الحسيني في العاشر من محرم يوم الثلاثاء الماضي، بحسب ما اعلنته وزارة الصحة العراقية.