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زميلي في المعتقل المرحوم الشيخ حسين محمد الكوراني

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الذي توفي أول أمس يوم 12 أيلول 2019

كنت قد أُعتقلت ُ في مديرية أمن الكوفة في السابع من شهر حزيران 1969 بحجة إخفاء ( الشهيد ) السيد مهدي الحكيم في بيتي …

من قبل المجرم حذيفة كرماشة … و هو من أهالي النجف الأشرف ..

و شاءت الظروف أن يكون الشيخ الصديق حسين الكوراني … بجانبي في غرفة مدير الأمن هذا أثناء التحقيق ، ( و قد كنت أجلس على الأرض الوسخة بدون فراش ) …

وقد كتبت ُ في ترجمته في الصفحات 1853 – 1857 من الجزء الثالث من هذه الموسوعة أنه :

” كنت معتقلا ً مع الشيخ الكوراني حيث دخل الى معتقل مديرية الأمن في الكوفة و وجدني معتقلا ً هناك ، و كان ذلك بتاريخ 7/6/1969 و قال لكاتب هذا التقرير : أستاذ يظهر على محياك أنك َ إنسان ٌ طيب … هذا رقم تلفون بيتي أرجو الإتصال بأهلي بالنجف و إخبارهم بأني معتقل هنا ..

قال له كاتب هذا التقرير :

أنا موقوف معك شيخنا العزيز …. ” …

و هذه الصفحة الأولى ( من خمس صفحات) من ترجمته في ” موسوعة عن قتل مراجع الدين و علماء و طلاب الحوزة الدينية لشيعة بلد المقابر الجماعية : العراق”، الموسوعة طبعت طبعتان الأولى من قبل مؤسسة شهيد المحراب ، مشكورة ً، و الثانية من قبل سماحة السيد جواد الشهرستاني ، صهر المرجع السيد علي السيستاني، مشكورا ً ، مع تحيات مؤلفها #الدكتور_صاحب_الحكيم ، مقرر حقوق الإنسان ، و الأمين العام لمنظمة حقوق الإنسان في العراق ( لندن 1982) ، و عضو منظمة العفو الدولية في بريطانيا ، و منظمة الحوار العقائدي في جنيف ، و الإتحاد العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان في دبلن ، إيرلندا ، وسفير السلام العالمي ، و المنسق العام لـ ( وثيقة القدس) العراقية التاريخية ، و المنسق للجنة الدولية لأطول لوحة في العالم للإمام الحسين عليه السلام ، و المنسق العام لـ ( إعلان قف أمام الفساد ) قاف ، و تقديره.

هذان غلافا الموسوعة بطبعتيها ، نفدتا ، الموسوعة طبعت مرتان / الأولى من قبل مؤسسة شهيد المحراب ، مشكورة ً ، و الثانية من قبل السيد جواد الشهرستاني ، صهر المرجع السيد السيستاني ، مشكورا ً ، و أظن أن الطبعتين نفدتا ، مع تحيات المؤلف ، و تقديره..

غلافا الموسوعة طبعتان ، نفدتا ، مع تحيات المؤلف و تقديره

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