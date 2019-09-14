زميلي في المعتقل المرحوم الشيخ حسين محمد الكوراني

الذي توفي أول أمس يوم 12 أيلول 2019

كنت قد أُعتقلت ُ في مديرية أمن الكوفة في السابع من شهر حزيران 1969 بحجة إخفاء ( الشهيد ) السيد مهدي الحكيم في بيتي …

من قبل المجرم حذيفة كرماشة … و هو من أهالي النجف الأشرف ..

و شاءت الظروف أن يكون الشيخ الصديق حسين الكوراني … بجانبي في غرفة مدير الأمن هذا أثناء التحقيق ، ( و قد كنت أجلس على الأرض الوسخة بدون فراش ) …

وقد كتبت ُ في ترجمته في الصفحات 1853 – 1857 من الجزء الثالث من هذه الموسوعة أنه :

” كنت معتقلا ً مع الشيخ الكوراني حيث دخل الى معتقل مديرية الأمن في الكوفة و وجدني معتقلا ً هناك ، و كان ذلك بتاريخ 7/6/1969 و قال لكاتب هذا التقرير : أستاذ يظهر على محياك أنك َ إنسان ٌ طيب … هذا رقم تلفون بيتي أرجو الإتصال بأهلي بالنجف و إخبارهم بأني معتقل هنا ..

قال له كاتب هذا التقرير :

أنا موقوف معك شيخنا العزيز …. ” …

و هذه الصفحة الأولى ( من خمس صفحات) من ترجمته في ” موسوعة عن قتل مراجع الدين و علماء و طلاب الحوزة الدينية لشيعة بلد المقابر الجماعية : العراق”، الموسوعة طبعت طبعتان الأولى من قبل مؤسسة شهيد المحراب ، مشكورة ً، و الثانية من قبل سماحة السيد جواد الشهرستاني ، صهر المرجع السيد علي السيستاني، مشكورا ً ، مع تحيات مؤلفها #الدكتور_صاحب_الحكيم ، مقرر حقوق الإنسان ، و الأمين العام لمنظمة حقوق الإنسان في العراق ( لندن 1982) ، و عضو منظمة العفو الدولية في بريطانيا ، و منظمة الحوار العقائدي في جنيف ، و الإتحاد العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان في دبلن ، إيرلندا ، وسفير السلام العالمي ، و المنسق العام لـ ( وثيقة القدس) العراقية التاريخية ، و المنسق للجنة الدولية لأطول لوحة في العالم للإمام الحسين عليه السلام ، و المنسق العام لـ ( إعلان قف أمام الفساد ) قاف ، و تقديره.

هذان غلافا الموسوعة بطبعتيها ، نفدتا ، الموسوعة طبعت مرتان / الأولى من قبل مؤسسة شهيد المحراب ، مشكورة ً ، و الثانية من قبل السيد جواد الشهرستاني ، صهر المرجع السيد السيستاني ، مشكورا ً ، و أظن أن الطبعتين نفدتا ، مع تحيات المؤلف ، و تقديره..

غلافا الموسوعة طبعتان ، نفدتا ، مع تحيات المؤلف و تقديره