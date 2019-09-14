طوابير من العوائل النازحة في نينوى من دون مأوى بعد تخريب “حاج علي”

كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان، عن وجود طوابير من العوائل النازحة جنوب الموصل عالقة من دون مأوى لليوم الرابع على التوالي.

وقالت ان هؤلاء مبعدون من مخيمات (الحاج علي) وبقيوا من دون مأوى بعد ان تم تخريب وتفكيك خيامهم ومنعهم من مغادرة المخيم الى مدنهم ومناطق سكناهم الاصلية في الانبار وصلاح الدين بأوامر من حكومة نينوى المحلية.

وطالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان بتدخل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي للوقوف على تناقض القرارات وتقاطع الاجراءات الحكومية المتخذة من قبل وزارة الهجرةوالمهجرين والحكومات المحلية وادارات المخيمات وأنهاء معاناة المواطنين النازحين وضمان حقوقهم في عودة كريمة آمنة الى مدنهم وتوفير المستلزمات الاساسية لهم.