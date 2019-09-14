فريق الجزيرة يتطلع للفوز بمباراته الأولى ضمن منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال

أبوظبي، 13 سبتمبر 2019: أصر مدرب فريق الجزيرة الهولندي يورغن ستريبل على أن فريقه قادر على التعامل مع الظروف وغياب عدد من اللاعبين الرئيسين من تشكيلة الفريق في مواجهة فريق النصر العماني في مباراته الافتتاحية لمنافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

واتجه فخر أبوظبي إلى مسقط بغياب كل من النجمين الدوليين علي مبخوت وخلفات مبارك، بالإضافة إلى نجم الفريق الجديد عمر عبد الرحمن في مباراة الذهاب يوم السبت للعب الجولة الأولى من البطولة التي تقام على مدار 32 جولة.

وأبدى ستريبل ثقته بقدرة الفريق على تحقيق الفوز مع وجود المهاجم البرازيلي كينو والمغربي مراد باتنا والمهاجم الشاب زايد العامري ليشكلوا خط الهجوم، وأضاف خلال المؤتمر الصحفي السابق للمباراة: “لن نتراجع عن اسلوبنا الهجومي خلال المباراة، وسنحاول تحقيق أكبر قدر من الفرص والأهداف من اللحظة الأولى للمباراة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

وأضاف:” انضم عدد كبير من لاعبي التشكيلة الأساسية للدفاع عن ألوان المنتخب الإماراتي. منهم المهاجم النجم علي مبخوت وحامل جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي خلفان مبارك، بالإضافة إلى أن عموري (عمر عبد الرحمن) يعمل حالياً على تحقيق لياقته الكاملة، وشعرنا أنه من الأفضل أن لا يشارك في المباراة في سبيل تجهيزه التام للموسم”.

وشدد الهولندي يورغن على أن لاعبيه لن يدخلوا أرض الملعب إلا لتقديم الأفضل وتحقيق الفوز. وقال: ” هذه مباراة جديدة لبطولة جديدة، ونحن نركز على الفوز بكل مباراة نلعبها وهذا يشمل هذه المباراة. لن تكون المواجهة مع النصر سهلة، لكننا قمنا بدراسة فريقهم ومتابعة أدائهم، ولا شك بأن لاعبي الجزيرة سيقاتلون من أول إلى آخر دقيقة في عمر المباراة”.

وأضاف مدافع الجزيرة محمد فوزي بأن زملائه في الفريق مستعدين للتحدي ضد فريق النصر العماني، وقال: “هذه المباراة مهمة بالنسبة لنا للاستعداد لدوري الخليج العربي، وبالرغم من كون المباراة ستكون على أرضهم سنقدم أفضل أداء لدينا لتحقيق الفوز”.

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نبذة عن نادي الجزيرة:

تأسس نادي الجزيرة في عام 1974 في مدينة أبوظبي بعد اندماج فريقي الخالدية والبطين، ليشكلا ناديًا واحدًا ألا وهو نادي الجزيرة الرياضي. المعروف باسم “فخر أبوظبي”. يخوض الجزيرة جميع مبارياته على أرضه في المسابقات المحلية والقارية على استاد محمد بن زايد الذي يتسع لـ 38.000 متفرج. ضم النادي في صفوفه العديد من نجوم الساحرة المستديرة ومن أشهرهم اللاعب الليبيري جورج وياه الحاصل على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم لسنة 1995.

يمتلك الجزيرة واحدة من أفضل أكاديميات كرة القدم في المنطقة، وقدمت الأكاديمية للفريق وللمنتخبات الإماراتية مجموعة من أهم اللاعبين أبرزهم علي مبخوت الهداف التاريخي لنادي الجزيرة وهداف كأس أمم آسيا لعام 2015.

يتمتع نادي الجزيرة بتاريخ حافل بالإنجازات، إذ سبق أن توج بألقاب عدة أبرزها بطولة كأس الاتحاد الإماراتي عام 2006، وبطولة كأس الأندية الخليجية الأبطال عام 2007، وكأس الخليج العربي لموسم 2009- 2010. كما فاز فريق نادي الجزيرة ببطولة دوري الخليج العربي عام 2011 وكرر هذا الإنجاز عام 2017. وحاز بجدارة على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة “2011، 2012، 2016″، وحقق الجزيرة المركز الرابع في كأس العالم للأندية 2017.