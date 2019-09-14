قريبًا .. صدور مجموعة قصصية للكاتب ناجي ظاهر بعنوان ” أعماق نصراوية “

كتب : شاكر فريد حسن

تصدر قريبًا، مجموعة قصصية جديدة للكاتب ناجي ظاهر، المقيم في مدينة الناصرة، بعنوان ” أعماق نصراوية ” ، وتضم مجموعة من القصص التي كتبها على فترات زمنية مختلفة.

وقصص ناجي ظاهر واقعية، تمتاز بتنوع في مواضيعها وغنى مضامينها، وبفكرتها العميقة، وعي في كثير من الاحيان ترتفع إلى مستوى المأساة لتلامس الجرح الكبير بلغة فنية رشيقة راقية، وسرد قصصي حواري مشوق، وتدور الكثير من قصصه حول الفقر والتشرد والشقاء والحرمان والحزن والاغتراب الإنساني وضياع المثقف.

يذكر أن ناجي ظاهر شاعر وكاتب وصحفي غزير الكتابة والانتاج ، وهو من مواليد العام 1951 قرية سيرين المهجرة، في منطقة بيسان، يعيش في الناصرة، درس وثقف على نفسه، عمل في الصحافة في أكثر من مجلة وصحيفة محلية، وهو متفرغ للعمل الثقافي والادبي.

صدر له العديد من الكتب في مجالات الابداع المختلفة، الشعر والقصة والرواية، منها: ” أسفل الجبل واعلاه، الشمس فوق المدينة الكبيرة، بحجم سماء المدينة، حدث في ذلك الشتاء، فراش أبيض كالثلج، مجنون هند، الافق البعيد، جبل سيخ، عصافير الشمال، المناطق السحرية، يوم الحمامة وست الحسن، امرأة في اعماق الذاكرة، رسائل دافئة، الحاسة السادسة، معانقة الوحدة، صورة امرأة، درس نورا، هل تريد أن تكتب، جنة المهجرين، البحث عن زمن آخر، قصيدة إلى أبي حيان التوحيدي، الزهرة اليابسة “.

هذا وتحظى كتابات ناجي ظاهر المتنوعة باهتمام القراء والكتاب والنقاد والدارسين والمثقفين، وقبل فترة صدر عن اعماله الروائية كتاب ” السارد العليم ” من اعداد وتحرير الكاتب عطا اللـه جبر، شارك فيه عدد من النقاد والدارسين الفلسطينيين.