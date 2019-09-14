Posted on by

لويس سواريز يُزين قائمة برشلونة لملاقاة فالنسيا

ÙÙÙØ³ Ø³ÙØ§Ø±ÙØ² ÙÙØ²ÙÙ ÙØ§Ø¦ÙØ© Ø¨Ø±Ø´ÙÙÙØ© ÙÙÙØ§ÙØ§Ø© ÙØ§ÙÙØ³ÙØ§

أماط إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة، اللثام عن قائمة الفريق الكتالوني التي ستُواجه فالنسيا، غداً السبت، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
وشهدت القائمة غياب ليونيل ميسي الذي لم يخض أي مباراة مع الفريق الكتالوني منذ بداية الموسم، بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة النعلية لساقه اليمنى، كما عرفت القائمة غياب المدافع صامويل أومتيتي والمهاجم عثمان ديمبيلي.
وتم استدعاء لويس سواريز الذي لم يشارك سوى في حصتين تدريبيتين خلال الأسبوع الجاري، لذا فمن المقرر أن يجلس على مقاعد البدلاء في بداية المباراة، على أن يدفع به المدرب في الشوط الثاني اعتماداً على أطوار اللقاء.
وجاءت قائمة برشلونة على النحو الآتي:
حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن وإينياكي بينيا.
خط الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، جان كلير توديبو، كليمون لونجليه، موسى واجي، جوردي ألبا وجونيور فيربو.
خط الوسط: إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، أرثر ميلو، كارليس ألينيا، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج وأرتورو فيدال.
خط الهجوم: لويس سواريز، أنطوان جريزمان، كارليس بيريز وأنسو فاتي.
يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الليجا، برصيد 4 نقاط، لذلك ينبغي عليه تحقيق الفوز في لقاء الغد، خاصة وأن فالنسيا يعاني من أزمات إدارية هذه الأيام، بعد إقالة المدرب مارسيلينو جارسيا تورال.انتهى

 

 

 

 

 

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close