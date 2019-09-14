محافظ نينوى: أغلقنا مخيم النمرود وسنعمل على غلق جميع مخيمات المحافظة

أعلن محافظ نينوى منصور المرعيد، اليوم السبت، عن غلق مخيم ناحية النمرود بالكامل، بعد إعادة كافة النازحين إلى مناطقهم.

وقال المرعيد إن «الحكومة المحلية في نينوى أوعزت إلى الجهات المختصة باتخاد كافة إجراءاتها بشأن النازحين العائدين إلى ديارهم بعد أن خصصت لهم حافلات لنقلهم إلى مناطقهم بعد تهجير دام أكثر من ثلاثة أعوام على خلفية العمليات العسكرية».

وتابع المرعيد، أن «الحكومة المحلية ستستمر بغلق جميع المخيمات في المحافظة خلال الأيام المقبلة».

وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان، حملت يوم الجمعة، وزارة الهجرة والمهجرين وحكومة نينوى المحلية مسؤولية حملات العودة القسرية للنازحين وغياب التنظيم وقصور التحضيرات للعوائل المهجرة من مخيمات النزوح الى مدنهم الأصلية.

وكشفت المفوضية في بيان أنه “لليوم الرابع على التوالي لازالت طوابير العوائل النازحة المبعدة من مخيمات ، الحاج علي (جنوب الموصل) عالقة دون مأوى بعد ان تم تخريب وتفكيك خيامهم ومنعهم من مغادرة المخيم الى مدنهم ومناطق سكناهم الاصلية في الانبار وصلاح الدين بأوامر من حكومة نينوى المحلية”.