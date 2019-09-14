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مدرب نفط ميسان يكشف مدى جاهزية الفريق للدوري

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يصل إلى مدينة ميسان غدا السبت، المحترف الإيراني مرتضى زهراوي للالتحاق بفريق نفط ميسان بعد التعاقد بين الطرفين لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.
وقال مدرب نفط ميسان أحمد دحام في تصريح صحفي، إن المحترف الإيراني مرتضى زهراوي سيلتحق غدا ، تدريبات الفريق بعد أن تم التعاقد معه بشكل رسمي أثناء تواجد الفريق في المعسكر الذي أقيم في مدينة مشهد الإيرانية.
وبين أن اللاعبين اليمني ناصر محمدوه والمدافع النيجيري إيمانويل، التحقا بالفريق منذ مدة ويواصلان تدريباتهما مع الفريق، وننتظر وصول الإيراني زهراوي لتكتمل صفوف الفريق بشكل تام.
وأشار إلى أن الفريق جاهز لمباريات الدوري، حيث سيفتتح المنافسات بمواجهة فريق الطلبة في ملعبنا ونسعى لأن تكون البداية ملبية للطموح وتكون امتداد للنتائج الطيبة التي حققها الفريق في الموسم الماضي رغم مغادرة عدد من اللاعبين لكننا عوضنا الغيابات من خلال التعاقدات الجديدة.
يشار إلى أن نفط ميسان حصل الموسم الماضي على المركز الخامس في لائحة ترتيب الفرق.انتهى
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