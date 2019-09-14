همسات الروح

عصمت شاهين الدوسكي

أحب فيك نظرتك الساحرة وهمسة شفتيك ورقة إحساسك وطيبة قلبك أحب أن أذوب في روحك أحب أن أكون وسادتك وخيالك وحرقة شوقك ولوعة الحب في صدرك أحب أن تشتتيني على جسدك المرمري وأبحث عن كل مسامات جسدك لأذوب من خلالها إلى أحشاءك واستقر فيها للأبد رغما عنك

*********** أحب أن أقبل جبينك وراحتي يديك وأدنو من وجهك السحري واضع أناملي بين خصلات شعرك وامرر بهدوء يديً على وجهك كأني أبحث عنك وأنت معي أحب أن اقتل رغبتي

في محراب روحك وجسدك وأبحث بين ثياب صدرك

وأناملي ترتعش عندما تلمس وتنغمس بلا إرادة مني لشعلة هضابك أحب أن أكون مرآتك وصورك وفراشك أحب أن أكون مشطك وماءك

وقهوتك وشاي صباحك أحب أن أكون حلما من أحلامك ولمسة من لمساتك وخيطاً جميلا في قميصك

********** أحب أن أكون

بردا لشتائك ودفئا لصدرك وذكرى لا تفارق ذكرياتك أحب أن أكون حرقة قبلاتك

وهمسة دافئة لشفتيك أحب أن أكون خبزك وعطشك أحب أن أكون

الممنوع واللا ممنوع في حياتك فهل تقبلين كل هذا الحرمان الذي يسكن روحي

وقلبي وجسدي يا سيدتي