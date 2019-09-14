والجوقات—كراديس الواقع العربي- (1)

في سلسلة(2):قصائد من تحت الوسادة،سلسلة جداريات شعرية، سلسلة قصائد لكنها مقالات مفكرة00

بقلم- رحيم الشاهر- عضو اتحاد ادباء ادباء(3) العراق

انا اكتب، إذن انا كلكامش( مقولة الشاهر) (4)

من فضل ربي مااقولُ واكتبُ** وبفضل ربي للعجائبِ أُندَبُ( بيت الشاهر)

أعلن جحا نفسه ملكا على الواقع العربي البائس 00وامر أن تمر كراديس عرض المأساة العربية من أمامه ، وكل (كردوس) يردد مقطعا من مقاطع هذا الواقع المأساوية ، فكانت على الشكل الآتي:

الجوقةالأولى00 مارقون00ْ مارقون ْ نحن قومٌ مارقونْ في المآسي غارقونْ للمآسي ذاهبونْ ليس فينا من حكيمْ مطفئٌ نار الجحيمْ فانظرونا كم نُهانْ وانظرونا كم نُدانْ ياشعوب الكبرياءْ هاجَ فينا كل داءْ نحنُ قومٌ ميتونْ! ** الجوقة الثانية: فاشلونْ 00 فاشلونْ نحنُ قومٌ فاشلونْ في القراءة راسبونْ في الحسابِ راسبونْ هاجرتْ منا العقولْ جُحشتْ فينا الخيولْ نحنُ قومٌ خائبونْ! ** الجوقة الثالثةْ00 قاصرونْ00 قاصرونْ نحنُ قومٌ قاصرونْ في الكلامِ حاذقونْ في الفعالِ خائبونْ ابتلى فينا الزمانْ عادَ جهلٌ (والقيانْ) عادَ فرعونٌ وبانْ حاكمٌ فينا النفاقْ سيدٌ فينا الرياءْ حنظلٌ فينا المذاقْ فليدمْ فينا اليهودْ وليهن فينا الصمودْ نحنُ قومٌ عاجزونْ وهناك مزيد من الجوقات 00سيعلن جحا عنها لاحقا00

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التكفيريين وأهل الخراب بسببكتبت للتهكم بالواقع العربي الذي بلغ سيل نكباته الزبى )1( (2) السلسلة منهجيتي للوصول الى الكتابة الذهبية (3) تكرار لفظة الادباء، معيار يبحث عن العقلاء (4) للشاهر لائحة اقوال، وآراء ،وحكم، ومصطلحات ، وعناوين ، ومقالات، ونبوءات، وقصص قصيرة ، ومنشورات مدوية ، ينفرد بها عن غيره