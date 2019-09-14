وزير الشباب والرياضة المصري يؤكد مشروع رعاية الموهوبين كرويا ضمن حزمة من المشروعات القومية

القاهرة – رضا محمود فرغلي

استضافت وزارة الشباب والرياضة المصرية في ديوان الوزارة بالعاصمة المصرية القاهرة ظهر يوم الخميس الثاني عشر من سبتمبر 2019 الجاري الوفد الرياضي التابع لموهوبي مشروع (Top Talents ) لكرة القدم الذي اشرفت على تنفيذه شركة سيمو سبورت المصرية – الهولندية التي يترأسها الكابتن محمد حسن المقيم في هولندا باالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ,

وكان في استقبال الوفد الرياضي قبيل مغادرته الى مدينة الغردقة ومنها الى هولندا معالي الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحضور الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية والدكتور محمد عبد القادر، مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون مراكز الشباب و الدكتور احمد جمعة مبارك معاون وزير الشباب والرياضة للتنمية الادارية والجهاز الفني والاداري واللاعبين واولياء امورهم وعدد من الزميلات والزملاء الاعلاميين .

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مستهل كلمته بترحيبه نجوم مصر الواعدين مشيرا الا ان مشروع رعاية الموهوبين في كرة القدم نتاج ثمار الرؤية التي تنتهجها وزارة الشباب والرياضة في انتقاء أفضل العناصر الموهوبة والمميزة بدنياً ومهارياً في كرة القدم ورعايتهم لإعداد أجيال جديدة واعدة من المواهب في كرة القدم ويأتي المشروع ضمن حزمة من المشروعات القومية التي تتبناها الوزارة لإكتشافه الموهوبين في شتى المجالات .

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن القيادة السياسية للدولة تولي اهتمام وعناية خاصة بإنتقاء أفضل المواهب الرياضية القادرة على تحقيق البطولات ورفع علم مصر على منصات التتويج المختلفة قارياً ودولياً وعالمياً

واضاف معالي الوزير .. أن وزارة الشباب والرياضة لم ولن تدخر جهداً في دعم المشروعات الخاصة بإكتشاف الموهوبين رياضياً في مختلف الألعاب الرياضية .

واثنى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على المستوى المتميز للموهوبين مؤكداً أنهم أمل ومستقبل مصر القادم .

كانت وزارة الشباب والرياضة اطلقت المشروع الوطني لرعاية الموهوبين في كرة القدم Top Talents، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للمرحلة السنية من 10 – 18عام والذي نفذته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المصرية الهولندية “أفريكانو سيمو سبورت”لإختيار أفضل 40 لاعب موهوب على مستوي مراكز شباب الجمهورية للمرحلة العمرية من 10-18 سنة، منهم 30 لاعب في المرحلة العمرية من 16-18 سنة للمشاركة في البطولة الدولية للموهوبين بهولندا ، 10 لاعبين للمرحلة العمرية من 10-15سنة لقضاء فترة معايشة كاملة مع فرق أوروبية في نفس المرحلة العمرية على نفقة الشركة ،

وتم إقامة الاختبارات بجميع محافظات مصر في المرحلة الأولى من المشروع بينما أُقيمت تصفيات المرحلة الثانية بمركز شباب الساحل بالقاهرة ، فيما أُقيمت المرحلة الثالثة بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة .