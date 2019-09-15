إقامة ورشة عمل سينمائية متميزة خلال مهرجان الأطفال السينمائي باصفهان

منصور جهانی ـ فقد تم إقامة ورشة عمل سينمائية خاصة بالواقع الإفتراضي في العصر الحديث، و ذلك بحضور «يوجانغ هيون» من كوريا الجنوبية خلال عرض الورش العملية الدولية لهذه النسخة من مهرجان الاطفال واليافعين السينمائي في المكتبة المركزية لمدينة إصفهان.

و قد صرح «يوجانغ هيون» Yoo Jung Hyun خلال بداية هذه الورشة قائلا: إعتقدت في بداية عملي المهني في المجال السينمائي للVR أنه من السهل إنتاج هذه النوعية من الأفلام، و لكن فيما بعد علمت مدى صعوبتها.

و أضاف لتصريحاته: في هذا النوع من السينما بالإستعانة بمعدات HDM، يتم إنشاء أعمال بمساعدة Google Map و من خلالها يتم خلق الشخصيات الإفتراضية للعبة Pokémon Go.

و أردف هيون قائلا: تقنية MR هي مزيج من تقنيتين أخريين ، حيث يمكن للمرء في هذه التقنية تجربة الواقع الافتراضي بدون معدات HDM، و (حرب النجوم) هي مثال جيد لهذا.

و أكمل تصريحاته قائلا: هذه التقنية لم تنتشر بعد، في حين أن الفلاسفة أيضا قد وضعوا نظريات تخص الواقع الإفتراضي، كما أن العالم الذي يفترضه أفلاطون هو من سياقها.

و صرح هيون: في الأساطير الصينية، يصبح الصبي فراشة، ولا يعرف ما إذا كان هذا قد حدث في حلمه أم في الواقع. فيما أن اللوحات الباروكية تبدو حقيقية أيضا. كلما زادت زوايا المشاهدة، التصوير يصبح من كل الجوانب و يزداد شعور الجمهور في المكان من حوله.

و قد أوضح هيون: تتطلب بعض هذه التقنيات تشغيل أجهزة كمبيوتر متطورة للغاية. كما أن بإمكان تشغيل الـPlaystation عن طريق منصات أجهزة الألعاب . في كوريا ، توجد غرف VR تتميز بإمتلاكها معدات خاصة لهذه التكنولوجيا. فيما تستخدم هذه التقنية أيضا في ألعاب الكمبيوتر. معدات HMD الكورية تمتلك أيضا جودة تصوير عالية جدا.

و قام هيون في نهاية هذه الورشة بالتعريف عن المنتجات المتنوعة لشركة HDM و الأعمال المنتجة من قبل الشركة بواسطة هذه المنتجات للجمهور و الحضور.

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