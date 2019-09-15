(اقليم الشيعة العرب..ومخاوف شيعة منه) الصدر الاول رفض امتيازات للشيعة العرب ولاءا لايران

بسم الله الرحمن الرحيم

لنتبه.. عيون المظلوم للتاريخ.. تختلف عندما ينظر لها عندما ينرفع الظلم عنه ويكون حاكما.. (فما كنا نعتبره موقفا نضاليا جهاديا.. قبل عام 2003.. اليوم نشكك به.. ونسال.. بعيون رجال دولة.. او بعيون مكون رفع عنه الظلم الطائفي.. لتلك المواقف.. هل فعلا كانت نضالية؟؟ ما دورها بفشل او .. وضعها العقبات امام نجاح النضال والثورة او التغيير.. لنتكشف كم من المواقف هي خيانية وكم منها استغلت المظلومية لتمرير اجندات خارجية اقليمية.. وكم منها وصولية وانتهازية).. وسنناقش بهذا الموضوع محورين.. المحور الثاني.. (موقف الصدر الاول من صدام).. الذي يكشف .. (اجندات الصدر).. الخفية..

المحور الاول:

(فادمان الدونية.. والخضوع لما رسمه لك الغير.. ) مرض يصيب الشيعة العرب بارض الرافدين

فان تقول (اني افتخر باني جندي عند خامنئي حاكم ايران.. والقائد العام للقوات المسلحة الايرانية حسب الدستور الايراني؟؟).. (وتشارك بقتل شباب بلدك بحرب الثمانينات.. بقولك.. ان قال الخميني حاكم ايران.. حرب حرب.. سلم سلم؟؟) (السؤال حرب وسلم مع من؟؟ اليس مع ما يفترض انه وطنك)؟ ان تقول (سنجر الحرب لداخل العراق.. اذا حصلت حرب بين ايران وامريكا او بين ايران واي دولة بالعالم..).. غير مباليا بان ذلك سيحرق ابناء شعبك المفترض.. ويؤزم وضع وطنك المبتلى.. وان (ترفع اعلام دولة اجنبية ايرانية بنص بغداد باستعراض عسكري.. وصور زعماء ايران خميني وخامنئي).. (وتؤطر الخيانة والعمالة) باسم (العقيدة).. عندها (اعد النظر بنفسك.. واسال ما هي قيمك الاخلاقية وليس حتى الوطنية.. بعد ذلك)؟ ومتى كانت الدونية (عقيدة)؟

واليس ذلك يثبت بان (الشيعة العرب ليسوا جبناء.. بل من يتسيدون عليهم.. مرجعيات عجمية مرتبطة بدولتها ايران.. وصعد على مراكز القرار لديهم قادة اسلاميين لا يؤمنون بفكرة الوطن والشعب .. ولا يعيرون اهمية لثنائية (القومية والمذهب).. فيقفون ضد كل ما فيه مصلحة للشيعة العرب..

المحور الثاني: والله (احنه الشيعة العرب.. فطر.. سذج.. يسهل الضحك علينا) ..

فيذكر (محمد النعماني) في كتابه… (الحصار والمحنه)… ان صدام بعث مبعوث من قبله طلب من محمد باقر الصدر بقوله (لا تعارضنا .. وامدح اي منجز للدوله مثل تاميم النفط او محو الاميه ويزورك صدام شخصيا ويهدي سيارته المارسدس لك وتكون انت مرجع الشيعه وزعيم الحوزه بالعالم .. وتراس الدائرة الخاصة باقامه العلماء وطلاب الحوزه لتكون بيدك.. ويكون الاعلام مسخره لخدمتك.. وكان يهدف ذلك من ذلك ان تكون الحوزه (عربية).. ويخلص من العجم .. وبذلك تكون كربلاء والنجف والكاظميه وسامراء عاصمه لشيعه العالم..)..

فما كانت اجابة الصدر الاول.. انه رفض التعاون وقال:

لو طلب الخميني مني ان اكون امام جمعه في احدى قرى طهران فاني اوافق.. (اي ان رفض ان يصبح مرجعا للشيعة بالعالم.. .. ولكن امام صغير بقرية بطهران يوافق لان الخميني الايراني.. امره بذلك)؟؟ انظروا للتبعية والذلة .. وحتى (طلبه بان يكون امام مسجد بطهران رفضها الخميني).. وطلب منه البقاء بالعراق .. وكان حكم الاعدام له.. ايرانيا.. .. المحصلة الصدر يرفض السياده والعزه باحترام في بلده.. ويقبل الذله والخنوع تحت حكم الخميني الهندي .. فكفر حزب البعث في العراق (ولكن لم يكفر البعث بسوريا).. واوصى اتباعه ان يذبوا بالامام الخميني..

ولنتبه.. بان معنى (امام) يعني لديهم (الامام القائد) .. والشيعة العرب لا يدركون (دهاليز ومصطلحات المرجعيات العجمية واللبنانية والاحزاب الاسلامية).. بالمقابل ايران تهدد بتصدير الثوره ومحمد باقر الصدر يوصي.. اتباعه ووكلائه ومؤيديه وطلابه وحزب الدعوه بتايد ثوره الخميني الايراني بايران ذي النزعة القوميه الفارسيه .. علما الصدر يدعي عراقي رغم تمسكه باصوله اللبنانية الاجنبية عن ا لعراق.. وحتى زوجة الصدر الاول.. هي اخت موسى الصدر واختها زوجة رئيس ايران الاسبق محمد خاتمي.

(فالصدر الاول)..(رفض امتيازات للشيعة العرب بالعراق من قبل صدام..)..

(فقد رفضها.. ليس لان صدام دكتاتور.. بل لسبب اخر).. ليتبين بان (الصدر كان يفكر بعيدا كل البعد عن مصالح العراق وشيعتهم العرب ).. (ففي فكر الصدر الاول .. عقلية تقول.. ما قيمة بان يكون مرجع للشيعة اعلى.. وسيارة مرسيدس.. وهذه امتيازات وعده صدام بها.. اذا ما قارنا ما جناه هؤلاء الاسلاميين و ال الصدر بعد عام 2003 فاصبح العراق كله بثرواته بجيب اتباعه.. والعراق ضيعة بيد ايران خامنئي وريث خميني حاكم ايران.. ومقتدى الصدر .. وابن الصدر الاول جعفر.. ومئات المليارات الدولارات نهبت.. بظل اتباع ال الصدر… وحزب الصدر حزب الدعوة؟..ومقتدى الصدر الذي يركب السيارات الفارهة.. والاموال المهولة التي تصرف على مليشياته.. التي لا نعلم من اين جاءت له)؟ والعراق اصبح (ضيعة ايرانية.. ).. غير مليشيات ولي الفقيه الايرانية التي تجهر بالولاء لايران وتمول من اموال العراق وشيعتهم العرب..

وكل ذلك ضحيته 40 مليون عراقي وخاصة 25 مليون شيعي يعيشون تحت خط الفقر بملايين منهم.. والله ما تركه الصدر الاول والثاني.. من احزاب وتيارات وعوائل.. هي من نهبت العراق وسلمته ضيعة لايران.. حسبي الله ونعم الوكيل على راسهم..

ليطرح الشيعة العرب سؤالا.. (ماذا لو نجح الصدر الاول .. بحركته ضد صدام)؟

(فاول ما وصل الخميني لحكم ايران.. اعلن وجهر.. بعداءه ضد العراق.. بحجة العداء ضد نظام صدام .. الذي كان يعتبر حاكم ورئيس دوله العراق.. فما كان على صدام ان يتصرف.. مع الشيعه .. والصدر الاول يدعو لتسليم العراق لايران تحت عنوان (ذوبوا بالامام الخميني).. .. فصدام قدم كل الحلول والتنازلات (للصدر الاول).. وتفاوض معه.. ورفض الصدر الاول ذلك.. ولو كان الصدر متجاوبا .. كالامام الحسن مع معاوية على الاقل لدرء المخاطر والمفاسد.. وخاصة ان ايران بدأت بدعم الاسلاميين المعارضين ودعمتهم بتنفيذ تفجيرات داخل العراق كاستهداف الجامعة المستنصرية.. (فما عسى نظام صدام ان يفعل).. والصدر الاول عرض نفسه (المدافع الاول عن الخميني).. فما كان منه الا ان جلبه واعدمه.. بدون محاكمة ولا تهم.. وهذا كان من غباء صدام.. ليس باعتقال الصدر.. ولكن لعدم محاكمته.. محاكمة علنيه..

(فكثير من قرارات صدام رغم صحتها.. ذهبت ادراج الرياح لعدم الحكمة بادارتها).. ومنها (عدم محاكمة الصدر)..

فالحلول لدى صدام استنزفت (فصدام دكتاتور همه الحكم..والصدر همه تسليم العراق لايران)

فصدام (سلم للصدر المقامات الدينية وعتباتها.. ومنح الوكالات والاقامات لرجال الدين الاجانب.. وسلمه الحوزة.. ) كل ذلك رفضه الصدر الاول.. ووافق على مرجع ايراني.. كبديل عنه.. ورفض حتى ان يدعم (حسين الصدر) لقيادة المرجعية بحجة انه متعاون مع الدولة.. فلا غريب ان مقتدى يستقبله الحكام العرب والخليج والبعثية .. ورغم ذلك يختار مقتدى الصدر ايران.. ويجلس تحت ارجل الخامنئي حاكم ايران.. بكل ذلة..

علما صدام (الوحيد) الذي تبنى (مطالب شعب الاحواز العربية).. لذلك نجد اليوم شعبية صدام بالاحواز .. نتيجة اضطهاد الايرانيين الفرس.. للاحوازيين العرب الشيعة قوميا.. فصدام زار الائمة الشيعة الحسين والامام علي .. واخيه العباس.. ولم يزر ابو حنيفة ولا الكيلاني.. واسماء ال المجيد عائلته (حسن والحسين).. لتنكشف صدام لم يكن ضد ال البيت.. ولكن ضد تغول ايران بالعراق.. صدام كان دكتاتور كاي دكتاتور من (الحكام العرب والمسلمين ودول العالم الثالث).. وهمش الشيعة العرب فعلا.. ولكن الصدر والحوزة استعدت صدام ليس لهذه الاسباب.. بل لانه رفض هيمنت ايران على العراق..

فكلنا نعلم ان صدام بعثي.. وبدأ حكم البعث بالمشاريع التنموية الجبارة.. ولكن (العبرة بالخواتيم)

فصدام حسين بعثي قومي واول مشاريع البعثيه بمحافظة الناصرية.. مثل مشروع 17تموز و30 تموز (بالدواية).. وفرض التعليم الالزامي لكل مناطق العراق ومنها مناطق وسط وجنوب.. الشيعية.. , واول رئيس زار الجبايش واوصل لهم كهرباء ومدارس ومستشفيات وكل بيت تلفزيون وثلاجه وقالوا اول مسؤل بالدوله يزورنا.. وكانت الدوله بدون اذان لااذاعه ولاتلفزيون والدوله علمانيه 100% .. وفي كل 10 محرم.. عطله رسميه ومن واحد محرم الى عشرة محرم يكون حداد بالاذاعه والتلفزيون.. وبرامج دينيه ويقرا المقتل بالاذاعه والتلفزيون .. ولكن منع العزوات والمواكب بسبب تدخل مخابرات الشاه وعملائه. .. ولكنه لم يمنع الزيارات..

ولكن العبرة بالخواتيم فقد سلم صدام العراق كاع.. وحروب لا تنتهي..

ومقابر جماعية وابادات بشرية.. وتدمير اقتصاد العراق وتكبيله بالديون.. واذله امام المصريين الاجانب عن العراق.. بقوله للمصري الحق بضرب العراقي، وان يقول المصري للعراقي اطلع انت من العراق هذا العراق عراق المصريين.. وادخل صدام ملايين المصريين السنة صهاينة العراق للتلاعب الديمغرافي ضد الاكثرية الشيعية العربية فيه.. وكان يمنح الفلسطينيين 25 الف دولار اذا تم قتله من قبل الاسرائليين.. في حين مئات الاف من القتلى بالعراق بحروب صدام.. لا يمنحون الا بضعة الاف الدنانير التي لا تجلب لهم الا بضع (طبقات بيض).. واصبح راتب العراقي بالتسعينات لا يكفي شراء طبقة بيض.. وفضل صدام الفلسطيني والاردني والمصري وغيرهم من الغرباء على اهل العراق وشعوبه..

فصدام مجرم .. ولكن بالتاكيد معارضيه الاسلاميين ومنهم ال الصدر وال الحكيم.. ليسوا ملائكة بل خونة وعملاء.. والتاريخ يثبت ذلك وخاصة بعد عام 2003.. فترة حكم معارضي صدام الذي حكموا العن من حكم اكبر فاسد وظالم وخائن بالتاريخ..

ونسال الشيعة العرب.. (اليس بظل وحدة العراق.. حصل ما تخوفون منه وليس بظل الفدرالية)

بمعنى بظل وحدة العراق..اليس حصل (نزيف الدماء.. بسوريا..والعراق..واليمن..وافغانستان..).. وايران بظل وحدة العراق ..تغولت.. وارعب ما يرعب ايران.. ان يقام اقليم (المثلث الغربي- السني) لانه سوف يكون عائقا امام اطماعها بالوصول للمتوسط.. وخوفها من اقليم وسط وجنوب الشيعي العربي مجاور اقليم الاحواز العربي الشيعي الذي يطالب بالاستقلال.. ثم اليس الاسلاميين الفاسدين يحكمون بظل وحدة العراق وليس بظل فدراليته.. ولا ننسى ان المراجع وابناء المراجع واحفادهم سواء الاحياء منهم او الاموات.. من الايرانيين واللبنانيين يرفضون استقلال وسط وجنوب الشيعي العربي..لانهم يعتاشون على خيراتهم بظل وحدة العراق المركزي.. وايران تبتلع العراق كله.. لذلك ترفض ان يكون للشيعة العرب اقليم بوسط وجنوب مجاور اقليم الاحواز الشيعي العربي الذي ينزع للاستقلال عن ايران..

فلا حل الا جعل مدينة النجف حصرا دولة كالفتيكان.. لتنشغل بهموم الشيعة بالعالم..ويكون للشيعة العرب اقليمهم بوسط وجنوب.. فالنزعة بالعراق هي نزعة عرقية ومذهبية.. بسبب ضم ثلاث مكونات متنافرة لا يجمعها جامع ولا يوحدها موحد.. ولكن اذا طبقت الفدراليات الثلاث..سوف نتقل لمرحلة مابعد الطائفية والقومية.. ثم اليس التقاتل بيننا سواء كمونات كورد والشيعة العرب والسنة.. وتقاتل داخل كل مكون.. حصل بظل وحدة العراق.. وليس بظل تقسيمه او فدراليته..

اليس بظل وحدة العراق (اصبح الكثيريين جحوش) يقتلون ابناء مكونهم كقرابين لمذبح العراق الواحد

فاذا كنت مع المركزية بزمن صدام..وقتلت الشيعة العرب لصالح وحدة العراق.. فتصبح وطني وقومي شريف؟؟ فاليس بذلك اصبحنا جحوش.. نتقرب لنظام الحكم ولوحدة العراق بدماء ابناء مكوننا.. اذا كنت مع المركزية اليوم بزمن خامنئي حاكم ايران..وقتلت الشيعة العرب لصالح وحدة العراق لبقاء العراق ضيعة لايران..السنا جحوش نكون؟ عندما نقف ضد حق الشيعة العرب باقليم لهم.. ..اليس نكون جحوش؟ ثم ماذا جنينا من وحدة العراق وصخامه؟؟ غير بحار من الدماء

ثم نحن نقول فدرالية.. فهل الامارات مقسمة وهي سبعة فدراليات مثلا..

علما ان ان الفرق بين الشيعة العرب..والسنة.. تاريخ من الدماء.. (ونحن شعب غير طيب).. (والفدرالية علاج لشرور انفسنا).. فالمثلث الغربي ذي نزعة بدوية صحراوية.. ووسط وجنوب..نزعته ريفية سهل رسوبي واهوار.. والمثلث الغربي امتداده للمحيط العربي السني الاقليمي بسورياوالاردن والخليج.. ووسط وجنوب امتداده للاحواز والاحساء والقطيف..

ونقول لمن يقول (الشعب العراقي شعب طيب)..؟؟ نقول له لاشعب طيب ولا شعب مسكين.. شعب تاريخه بحر من الدماءوالتهجيروالضياع والفساد والطغيان.. داعش والقاعدة والبغدادي وصدام ونوري المالكي بفساده.. ومقتدى ومليشيته.. وهادي العامري وقيس الخزعلي وابو الاء الوائلي بخياتنتهم .. الخ

ولنتبه .. ان الاقاليم تحترم الخصوصيات… والفدراليات الثلاث هي الحل.. ومعارضيها (قشامر):

(فالقشمر الشيعي).. (الذي يدافع عن حق الفلسطينيين السنة بدولة).. (ولا يدافع عن حق الشيعة العرب بدولة لهم).. يعني انت تدافع عن (حق الفلسطينيين السنة بدولة).. وتدافع عن (وحدة ايران.. بابتلاعها الاحواز الشيعية العربية)..وتدافع عن (وحدة العراق.. بابتلاعه وسط وجنوب الشيعي العربي).. وتدافع عن (وحدة السعودية.. بابتلاعها الاحساء والقطيف الشيعية العربية).. وتذهب لتموت في سوريا دافعا عن بشار الاسد الموالي لايران.. وتدافع عن حق الشيعة الاذاريين بدولة باذربيجان؟ولكن (لا تدافع عن نفسك بحق الشيعة العرب بكيان سياسي لهم من الفاو لسامراء على الاقل)؟؟ لا تدافع عن حق الشيعة العرب بدولة؟ عود ليش؟

ونرد على من يدعي ان (الوطنية دليلها ان يكون الانسان ضد الاقاليم)..

نقول اها؟؟ يعني الوطنية ان تكون ضد الاقاليم الفدرالية؟؟ يعني وطني ان تكون ضد حق الشيعة العرب باقليم بوسط وجنوب؟؟ ولكن تعترف بحق الاكراد باقليم؟؟ يعني وطني ان يكون الانسان جحش ضد ابناء مكونه؟؟ كمحمد حمزة الزبيدي الذي تقرب لصدام السني بدماء الشيعة العرب بقمع انفاضة اذار.. وهادي العامري الذي تقرب لايران وخميني بدماء الجنود الشيعة العرب الذي كان يزجهم صدام للحرب ويضع وراءهم فرق الاعدامات؟ لياتي لنا الجحوش الجدد الذين يرفضون ان يكون للشيعة العرب اقليم لهم بمنطقة اكثريتهم بوسط وجنوب منالفاولسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى؟

ورسالة للشيعي العربي (ماذا تريد)؟

(فاذا ترفض اقليم وسط وجنوب).. وبنفس الوقت (تبكي دما بظل وحدة العراق.. الذي بظله تبددت ثرواتك..واستباحة دماءك).. وبنفس الوقت (تغضب عندما ترسل اموال من نفطك كميزانية ورواتب ومستحقات فلاحين لكوردستان).. (وتهيمن ايران على مقدراتك.. وتستبيح ثرواتكم وقرارك).. (ويهيمن عليك.. عوائل المعممين والاحزاب الاسلامية الفاسدة..والمراجع الايرانية).. فما هو حلك؟ والاغرب (انك تحذر من الاقليم.. بما تعاني بظل وحدة العراق نفسه).. تخاف ان يحكموك من يحكموك اليوم بظل المركزية؟ ان يحكموك بظل الفدرالية.. غير منتبه بان هؤلاء يرفضون الفدرالية.. فمن باب اولى ان تدافع عن اقليم وسط وجنوب.. التي يرفضها الحكام الفاسدين الاسلاميين الموالين لايران بالعراق.. ويرفضها البعثيين بنفس الوقت.. فالمركزية .. استمرت لمدة اكثر من 90 سنة .. وانت ضحية.. فلماذا لا تقبل بالفدرالية اذن؟

بالمحصلة.. المؤكد ان اطروحة العراق الواحد المركزي والقومية العربية.. فشلت فشل ذريع.. وبعدها فشلت ايضا التجربةالاسلامية الفاسدة التي فشلت ايضا .. ولا حل الا الاقاليم الفدرالية الثلاث..

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم