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الأسدي: قوات الإحتلال هي المسؤولة عن وجود وإستشراء الفساد

أكد رئيس كتلة السند الوطني النائب “احمد الاسدي” اليوم الاحد، في لقاء متلفز، ان العملية السياسية في ( دورها الثالث ) أسوة بالإمتحانات الدراسية، والسقوط اليوم يعني النهاية. وأضاف: كنت من أهل ( الأعراف ) لأني أعتقد أن بعض الإستجوابات هي عبارة عن عمليات إبتزاز.

واشار: ان مهمة المعارضة هي تقديم البديل العملي للحكومة وليست من مهمتها الإستجواب بهدف إسقاط الحكومة. ولفت الاسدي: تشكل المعارضة هي علامة إيجابية ، ولا معنى للنظام الديمقراطي دون وجود المعارضة. وفيما يخص موضوع الطئرات المسيرة واعتداءها على مقرات الحشد، قال الاسدي: ‏الحكومه اتمت التحقيقات واثبتت انها من قبل القوات المعاديه”الاسرائيليه”.

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