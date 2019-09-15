البرلمان يدشن جلسته بقراءة ومناقشة مجموعة قوانين

رفع مجلس النواب جلسته إلى يوم الاثنين، بعد قراءة ومناقشة عدد من القوانين في اول جلسة يعقدها عقب انتهاء عطلة تشريعية اتخذها لنفسه.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ان المجلس “صوت على تبني المطالب المقدمة من نواب محافظة كربلاء بتعويض شهداء حادث التدافع والذي أسفر عن مقتل 31 شخصاً وإصابة عشرات الآخرين”.

ونوه رئيس مجلس النواب إلى “عقد اجتماع مع رؤساء الكتل النيابية تضمن الاتفاق على تشكيل لجنة لمراجعة الاجراءات الحكومية لحفظ سيادة العراق وتشكيل لجنة لبحث ملف المفقودين والمغيبين واعادة النازحين والمضي بتشريع حزمة من القوانين المهمة منها، قوانين الغاء مكاتب المفتشين العموميين وتعديل قانون النزاهة والخدمة المدنية والضمان الصحي والشراكة مع القطاع الخاص وقانون الاتصالات والمعلوماتية وقانون المحكمة الاتحادية والاستثمار وهيئة التصنيع الحربي”، لافتاً إلى “مفاتحة الحكومة لإرسال قوانين التقاعد والضمان الاجتماعي ومعالجة ازمة السكن والنفط والغاز ومجلس الاعمار وموازنة 2020”. كما ناقش المجلس “عدداً من القضايا المهمة التي تمس حياة المواطنين والنهوض بواقع الخدمات المقدمة لهم وتحقيق الاستقرار والامن في مختلف المحافظات ومن بينها ضرورة إيجاد فرص تعيين للأطباء البيطريين والنظر الى الاجراءات الحكومية الخاصة ببدلات الايجار للمزارعين ومخصصاتهم المترتبة بذمة الحكومة والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيقية مع جميع الوفود التي تفاوضت مع الجانب الكويتي بشأن الحدود، بحسب البيان.

كما حث الكتل السياسية على إتمام تسمية وزير للتربية فضلا عن حل ملف المفقودين والاسراع بإعادة عناصر الشرطة المفصولين في المناطق المحررة واهمية معالجة مسألة الاعتداءات المتكررة على مخازن العتاد التابعة للحشد الشعبي والتأكيد على تقديم الحكومة للحسابات الختامية الخاصة بالموازنة الاتحادية للأعوام السابقة مع اهمية تفعيل الدور الرقابي للمجلس والعمل على استجواب وزيري المالية والنفط والعمل على تسوية الاجراءات المعقدة لاستلام المحاصيل الزراعية في الموصل.

من جهة أخرى، لفت رئيس المجلس محمد الحلبوسي، الى اتمام اجراءات رفع الحصانة عن عدد من النواب خلال العطلة التشريعية استنادا الى الصلاحيات الممنوحة، مشيرا الى أن “جميع القضايا المتعلقة لا تتعلق بقضايا النشر خاصة ان اغلب المشمولين برفع الحصانة تقدموا بطلبات الى رئاسة المجلس لرفع الحصانة عنهم كون القضايا التي تخصهم كانت قبل شغلهم عضوية المجلس، معلناً عرض جميع طلبات رفع الحصانة في الجلسة المقبلة من أجل التصويت عليها.

وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها. كما اتم قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق بروتوكول عام 2014 المكمل لاتفاقية العمل الجبري، كما أكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية الامومة.

كما أنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.

وفي ذات الشأن أنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.

وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والذي يهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي بين حكومتي البلدين وتوسيعه من خلال تشجيع الاستثمارات وحمايتها وخلق الظروف الملائمة للاستثمار بينهما ومن أجل تصديق الاتفاقية.

وأنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمقدم من اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار لغرض تشجيع القطاع الخاص واشراكه في عملية التنمية الاقتصادية وتنمية موارد الدولة ومواجهة ظروف العجز المالي ولتعزيز الاطار التشريعي والقدرات الوطنية التي تتعلق بالقطاع الخاص وبالاقتصاد ولإيجاد الاطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص.