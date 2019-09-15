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العراق يعتقل افراد شبكة خططت لاستهداف زائري الاربعين

اعلنت خلية الاعلام الامني يوم السبت عن القاء القبض على شبكة ارهابية كان يخطط افرادها لاستهداف الزائرين خلال تأدية زيارة اربعينية الامام الحسين بين علي سبط نبي الاسلام محمد.

وقالت الخلية في بيان اليوم انه “خلال عملية استباقية نوعية، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات سامراء، من القاء القبض على شبكة إرهابية مكونة من ٦ مجرمين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية خلال زيارة الأربعين، بينهم امرأة وهي زوجة أحد الإرهابيين في سوريا”.

واضاف البيان ان “عملية القبض جاءت في سامراء والجلام بعد متابعة مستمرة وأخذ الموافقات القضائية، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية أصوليا”.

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