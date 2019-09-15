العراق يعتمد مغير السرعة الاوتماتيكي في منح اجازة السوق

اعلنت مديرية المرور العامة يوم السبت عن اعتماد مغير السرعة الاوتماتيكي ضمن اختبار منح اجازة السوق للراغبين بالحصول عليها.

وقال المتحدث باسم المديرية العميد عمار وليد في بيان اليوم انه “بناء على المناشدات لمدير المرور العام حول اختبار السياقة لطالبي اجازة السوق بالمركبات ذات مغير السرعة العادي وجه المدير مواقع الاجازات في بغداد والمحافظات ان يكون طالب الاجازة مخير حول قيادة مركبة ذو مغير سرعة عادي أو أوتوماتيك اثناء الاختبار مع العرض”.

واضاف مخاطبا اصحاب المناشدات “أنكم سوف تلاحظون زخم على الاختبار لان الكثير سيود الاختبار بسيارة أوتوماتيك”.