المحكمة الاتحادية العليا توثّق أكثر من الف حكم وقرار دستوري مع مبادئها

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن توثيق أكثر من الف حكم وقرار دستوري صدر عنها مع مبادئها، لافتة إلى ان ذلك الاجراء يسهّل على الباحثين التعرف على الاحكام والقرارات والحصول على نسخ ضوئية منها.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن “المحكمة الاتحادية العليا مستمرة في توثيق احكامها وقراراتها لاطلاع الرأي العام عليها بكل شفافية”.

واضاف الساموك، أن “المحكمة انجزت الفهرس التحليلي لتلك الاحكام منذ تشكيلها عام 2005 ولغاية نهاية 2018، وشمل ذلك أكثر من الف حكم وقرار دستوري صدر عنها خلال تلك المدة”.

وأشار، إلى أن “هذا التوثيق شمّل وضع مبادئ للأحكام والقرارات تساعد الوصول إليها من خلال محركات البحث الالكترونية الموجودة في الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا” (www.iraqfsc.iq).

وبين الساموك، أن “الباحثين والمعنين بالشأن الدستوري و القانوني يستطيعون الوصول إلى الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا من خلال موضوعاتها وارقامها ومبادئها، ومن ثم الحصول على نسخ ضوئية منها”.