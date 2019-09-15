الهجرة تعلن إغلاق مخيم للنازحين جنوبي الموصل

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين غلقها مخيم الجدعة السادس التابع الى ناحية القيارة جنوب محافظة نينوى بعد مغادرة الدفعة الاخيرة من العوائل النازحة التي كانت تسكن المخيم، عائدين إلى مناطق سكناهم الاصلية بعد ان قضوا قرابة اربعة اعوام في المخيم.

واكد مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان انه “بعد انتهاء الغرض الأساسي من إنشاء هذا المخيم وعودة جميع الاسر النازحة الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظتي صلاح الدين والانبار تم اغلاق مخيم الجدعة السادس رسمياً”.

واشار جهاكير الى ان “محافظة نينوى تحتضن ١٣ مخيما للنازحين”، مبينا ان “مخيمي النمرود والجدعة السادس تم غلقهما رسميا، اضافة الى ان مخيم الحاج علي أوشك على الاغلاق في الايام القليلة القادمة بعد عودة الكثير من الاسر النازحة الى اماكن سكناها الاصلية، الى جانب دمج مخيم حمام العليل الاول مع مخيم حمام العليل الثاني لقلة ساكنيه”.