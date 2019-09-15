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امريكا تتوقع انخفاض احتراق الغاز في العراق لمعدل الصفر في 2030 وتدعم كوردستان

توقع السفير الأمريكي ماثيو تولر يوم السبت انخفاض معدلات احتراق الغاز المصاحب في العراق الى الصفر في عام 2030.

وقال السفير في حول تعزيز دبلوماسية الولايات المتحدة في مجال الطاقة في منتدى العراق للطاقة 2019، إن “الحكومة الأمريكية قامت بتمويل المساعدة الفنية لصياغة إطار سوق الغاز الطبيعي مع هدف طموح يتمثل في تقليل احتراق الغاز إلى الصفر بحلول عام 2030 وتطوير سوق بيع الغاز بالجملة في العراق”.

واضاف ان “الولايات المتحدة تدعم أيضًا خطط حكومة إقليم كوردستان لمواجهة التحديات التي تؤثر على الإنفاق العام ونوعية حياة المواطنين”.

وتابع تولر “نحن نساعد وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان على تعزيز وتوفير الطاقة ، ومراقبة الاستهلاك ، وجمع الإيرادات”.

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