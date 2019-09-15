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بعيدا ، بعيدا عن عويل المدينة : قصة قصيرة

بقلم مهدي قاسم

…فكر مع نفسه مهموما ومتضايقا ومستاءا ، كأنما ليحّث نفسه
على الابتعاد عن هذه المدينة قدر الإمكان و التي حل موسم عواءها الطويل و الشرس ، لأنه كان يعلم شاعرا بالصميم ماذا تعني له هذه الأيام العصيبة من سلق أعصاب على حرائق صخب و ضجيج مدويين ونوبات هستيريا منفلتة على مداها الأقصى ..

حقا ، فيا لها من مدينة منتهكة بكل شيء تحت سطوة هؤلاء
الوثنيين الجدد ، ومصابة بكل أعراض من وحشيات سادرة تجعل الحياة مقيتة وسقيمة وصعبة العيش بالمرة ، قد تكون هي الوحيدة ما بين كل المدن في العالم باتت متعرّضة ، بين حين و آخر ، لنوبات هوس و هستيريا حادة ، أشبه بأعراض جنون جماعي خطير ، ينفلت في بعض المرات بعواقب
كارثية ، ترافقها رائحة دماء تنزف قانية ، و قرمزية ببقع حمراء كثيفة ، ذات خطوط وممرات ملتوية تتدفق من جروح غائرة طوعا و استعراضا تبجحا في الهواء الطلق ، تجمعات مختلفة مصابة بشتى أصناف من مازوخية مزمنة تحيل الألم المبرح إلى تجليات من نشوة روحية وهمية ولكنها
مؤقتة للحظات عابرة ومبهمة ، تعقبها بعد ذلك ، صحوة أو يقظة كوابيس يومية معتادة و مريعة من حياة بائسة أشبه بالموت حيا محتضرا و معذبا و قاسيا شنيعا !..

في مثل هذا الوقت الصاخب ضجيجا عاليا و عويلا مرعبا ،
يأتي كدفعة واحدة ، على شكل حزمة سهم منطلق دوما ، فلا يكف عن الانطلاق ومن ثم الإصابة المستهدفة في مراكز الأعصاب المرتعشة ، فيتخذ كل ركن وزاوية ومنعطف و أفق هنا ، طابعا من سواد ، في سواد ، فوق سواد ، و تحت سواد ، وبين مكعبات سواد ، امتدادا أسود في كل مكان ،
حيث تضخّمه شهقات نواح ونحيب عاليين منطلقين ضربات جلد الذات ومعاقبتها بكل قسوة ، ولكن لذنب وهمي لم يُرتكب أصلا ، على نحو موجات متلاحقة ومكثفة من ظلام دامس لا يوجد أي أمل ببصيص نور أو ومضة شعاع من شعلة مضيئة قد تضيء وجه ليلها الكالح والمعتم ، فيشعر إنه على
وشك أن يختنق بتموجات ظلام ، يحتضر سوادا مكثفا يمتد من معدته صعودا نحو حلقه مستقرا هناك بشدة وضراوة ، فيُعزي نفسه :

ـــ ما هي إلا بضعة أيام حتى تعود المدينة إلى رشدها وصوابها
السابقين و الهادئين ، و حتى ذلك الحين ما عليك إلا الهروب بعيدا ، بعيدا عنها ، ومن حسن حظك توجد عند ضاحية المدينة بساتين وتلال وجبال صغيرة يمكن الاحتماء بها بعيدا عن هذا الضجيج الشرس المنطلق ليلا و نهارا وعلى مدار أربع و عشرين ساعة ، و ذات أنياب تفترس الأعصاب
افتراسا رهيبا ، ثم خطر على باله أيضا إن كل هذا سيكون فرصة رائعة لانسجام واندماج رائعين مع سكون الطبيعة والتوحد بها احتضانا ، و ثم الإصغاء بحنو عذب و رغبة آسرة إلى دبيب حشرات ساعية بهمة ، وإلى ثغاء وعول و أنعام ناعسة ، و تغريدات طيور فرحة عادت لموطنها الأصلي
من خلجان مترامية أطراف ، وهسسة أعشاب و أزهار برية و نسائم مبهجة استيقظت لتوها برقة لطيفة ، مع تفتحّات براعم زاهية وريانة على انسكابات ندى فجر عارم ، وتساقط أشعة شمس صباح مبهرة ، ثم سيأتي الليل بأجواء من تآخي وديً بصمته وسكونه وسطوع نجومه المزدانة توهجا مثل
ثريا أو عناقيد عنب مشعة ، سيأتي بلا شعور بتهديد أو إزعاج ، سيأتي كأنما بحضور عرافة وقورة أو حكيم غير مرئي ليقول له حتى الليل هنا يختلف عن ليل مدينتك المتهسترة و العاوية على مدار اليوم كله ، فالليل هنا صديق هادئ لك ، فنم بملء عينيك بعمق و اطمئنان .

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