رئيس الجمهورية يكرر موقفا ازاء انطلاق حرب من الاراضي العراقية

جدد رئيس الجمهورية العراقية برهم احمد صالح يوم السبت موقف بلاده الرافض لانطلاق حرب من الاراضي العراقية تجاه البلدان المجاورة.

وقال خلال افتتاح الملتقى الثاني للمرأة المتخصصة – مجلس الوحدة الاقتصادي العربي الذي استضافه رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ببغداد، إن “أرض العراق لن تكون منطلقاً لأي حربٍ أو اعتداء بل منطلقاً للسلم والصداقة”.

واضاف “نحن الخارجين من حروب العقود الأربع لا نتمنى للحرب أن تنشب في أي مكان في المنطقة والعالم ونريد أن نركز على التنمية وتحقيق التقدم والتحول الاقتصادي المطلوب للتعاطي مع مشاكل بلدنا”.

وتابع صالح بالقول ان “هذه هي مصلحة العراق، وهي مصلحة تلتقي مع مصالح الشعوب، ولعل من صالح الجميع أن يواصل العراق عزمه لتخليص المنطقة كلها من آفات ومخاطر الإرهاب والتوتر”.