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رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية يبحث مع السيد رئيس الوزراء الواقع الصحي في العراق

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بحث النائب الدكتور قتيبة الجبوري رئيس لجنة الصحة والبيئة مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي الواقع الصحي في العراق وعمل وزارة الصحة والبيئة ودور لجنة الصحة والبيئة في دعم عمل الوزارة وتقييم الاداء وتقويم الأخطاء من اجل النهوض بالواقع الصحي في العراق .

وتم خلال اللقاء مناقشة ملف المغيبين والمفقودين من المناطق المحررة خصوصا صلاح الدين ونينوى والأنبار .

وأكد الجبوري خلال اللقاء على ضرورة إيلاء ملف المغيبين والمفقودين أهمية كبيرة من قبل الحكومة، وأبدى السيد رئيس الوزراء استعداده التام للعمل بجدية لتوجيه كل الجهات المعنية لحسم هذا الملف .

وتم التطرق ايضاً الى موضوع اعادة المفسوخة عقودهم من الجيش والشرطة، حيث تقدم الجبوري بطلب الى السيد رئيس الوزراء لتوجيه وزارة المالية للاسراع بإجراءات عودتهم الى الخدمة بعد اكمال الاجراءات التي قامت بها وزارتا الدفاع والداخلية ليباشروا بأداء مهامهم لدعم الأجهزة الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية .

كما تم التطرق الى موضوع المناطق المحررة وعودة الاستقرار والنازحين الى مناطقهم ومناقشة دور الحكومة لإعادة الإعمار في المناطق المحررة وخصوصا بيجي والصينية ويثرب والشرقاط وجميع مناطق محافظة صلاح الدين وبذل كل الجهود الممكنة لإعادة الحياة لتلك المناطق من خلال اعمار ما تم تخريبه من قبل الدواعش الجبناء .

وتطرق الجبوري خلال اللقاء الى ضرورة تعويض العوائل التي تضررت نتيجة العمليات العسكرية والإرهابية من الذين تضررت منازلهم وممتلكاتهم وكذلك تعويض عوائل الشهداء .

وفي نهاية اللقاء تقدم النائب الجبوري الى السيد رئيس الوزراء بطلب لعقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة صلاح الدين، ووافق السيد رئيس الوزراء على الطلب وسيتم تحديد احدى الجلسات لتكون في محافظة صلاح الدين للوقوف بصورة مباشرة على المشاكل التي تعاني منها المحافظة .

__المكتب الاعلامي __

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