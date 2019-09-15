رائد فهمي يلتقي وفدا من إداريي الملاكات الصحية

التقى الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي والنائب عن تحالف سائرون وفدا يمثل إداريي الملاكات الصحية في وزارة الصحة.

وعرض الوفد الزائر مطالب إداريي الملاكات الصحية المتمثلة في معادلة مخصصاتهم مع مخصصات الملاكات الصحية في الوزارة التي تم رفعها الى ٨٠ بالمائة مؤخرا مقابل ٣٠ بالمائة للملاكات الإدارية، مع انهم في اغلب الأحيان يعملون تحت نفس الظروف ويتعرضون الى ذات المخاطر.

وأشار الوفد إلى وجود عدد من مظاهر التمييز في التعامل بين الملاكات الصحية والإدارية. كما بينوا ان العديد من المواقع الإدارية القيادية في الوزارة باتت تشغل من قبل ملاكات طبية لا يمتلك معظمهم خبرات ادارية، في الوقت الذي تتوفر فيه هذه الخبرات لدى الملاكات الإدارية.

من جانبه، أكد الرفيق رائد فهمي سعيه إلى طرح قضاياهم ومطالبهم في المؤسسات المعنية.