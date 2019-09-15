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‹سائرون› يسعى لإلغاء تمديد عمل الدرجات الخاصة

أعلن تحالف ‹سائرون›، اليوم الأحد، أنه يسعى لإلغاء أمر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتمديد عمل الدرجات الخاصة.

وقال النائب عن التحالف جواد الموسوي  إن «تحالف سائرون سيعمل على إلغاء أمر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تمديد عمل الدرجات الخاصة، حيث أنه خارج صلاحياته ويمثل التفافاً صريحاً على القانون»، حسب رأيه، مبيناً بأن «هذه المسألة ستكون بالتشاور مع جميع الأطراف الرافضة لذلك القرار للوصول إلى صيغة محددة والتصويت عليها في مجلس النواب لتكون ملزمة لرئيس الوزراء بإلغاء أمره السابق».

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جواد الموسوي

وأوضح الموسوي، أن «مجلس النواب يتأمل حسم تلك المناصب من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والتصويت على بعض المناصب خلال الشهر المقبل كحد اقصى».

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في الجلسة التي عقدها يوم 8/9/2019 الموافقة على تخويل رئيس الحكومة الاتحادية عادل عبد المهدي صلاحية تمديد خدمة أصحاب الدرجات الخاصة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة إلى التقاعد.

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