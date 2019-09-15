فرقة العباس تبارك إعادة تشكيل العمليات المشتركة وتدعو البرلمان للتعجيل باصدار قانون ينظم عملها

باركت قيادة فرقة العباس القتالية (اللواء 26 بالحشد الشعبي)، الاحد (15 ايلول 2019)، قرار اعادة تشكيل العمليات المشتركة، فيما دعت البرلمان الى اصدار قانون ينظم عملها.

وقالت القيادة في بيان إن “الفرقة تحث البرلمان على التعجيل بإصدار قانون ينظم عملها وكذلك المصادقة على قانون وزارة الدفاع التي يعود لها جيشنا العراقي الباسل”، مؤكدة على “ضرورة بقاء قيادات العمليات في القواطع حيث أصبح ضرورة تنسجم مع هذا الأمر باعتبارها القيادة التي ترجع لها القوات كافة وتنفذ هذا الامر عملياً، كما لا يتقاطع أطلاقاً مع مبدأ خروج قوات الجيش من المدن وتسليم الملف الأمني – كتواجد قوات – لقوات الداخلية البطلة”.

وأشارت الى أنها “لن تدخر أي نصيحة أو مقترح يساعد هذه القيادة الغيورة في تنفيذ واجباتها في حفظ الوطن ؛ أرضا وشعبا ومقدسات”.

وتم إعادة تشكيل قيادة العمليات المشتركة المشكلة بملحق بالأمر الديواني المرقم 75 لسنة 2017 وبموجب المادة 78 من الدستور، حيث يترأسها القائد العام للقوات المسلحة ويكون الفريق الركن ق.خ عبد الامير رشيد يار الله (معاون رئيس أركان الجيش للعمليات) نائبا لقائد العمليات المشتركة وعضوية ممثلين عن وزارة الدفاع وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني وقيادة القوات البرية وقيادة الدفاع الجوي وقيادة طيران الجيش وقيادة القوة الجوية وهيأة الحشد الشعبي ووزارة البيشمركة.