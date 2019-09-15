مصدر: الدرون المهاجمة لأرامكو انطلقت من العراق وليس اليمن

كشف مصدر مطلع على مجريات التحقيقات باستهداف معملين لشركة أرامكو السعودية في منطقة بقيق، أن الهجوم تم بواسطة طائرات مسيرة “درون” أقلعت من العراق وليس من اليمن، وفقا للمعلومات الأولية.

واضاف المسؤول لـCNN إن الأضرار في هذا الهجوم ناجمة عن هجوم بـ”طائرات درون مسلحة”، على حد تعبيره.

وزير الخارجية الأمريكي من جهته قال في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر “تقف طهران وراء ما يقرب من 100 هجوم على المملكة العربية السعودية في حين يدعي روحاني وظريف الانخراط في الدبلوماسية. وفي خضم كل الدعوات إلى وقف التصعيد، شنت إيران الآن هجوماً غير مسبوق على إمدادات الطاقة في العالم. ولا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن”.

وتابع بومبيو في تغريدة منفصلة “ندعو جميع الدول إلى إدانة الهجمات الإيرانية علنا وبشكل لا لبس فيه. وستعمل الولايات المتحدة مع شركائنا وحلفائنا لضمان أن تظل أسواق الطاقة مزودة بشكل جيد وأن تُساءل إيران عن عدوانها”.