من رقم ايراني .. تهديد بتصفية رئيس حكومة البصرة واسرته و والده واشقائه

اعلن محافظ البصرة اسعد العيداني يوم السبت عن تلقيه رسالة من قبل شخص عبر رقم ايراني يهدده فيها بتصفيته هو واقربائه في حال ازال تجاوزات في احدى المناطق بالمحافظة التي تقع اقصى جنوب العراق.

وتلقى العقيد صفاء العيداني ابن عم المحافظ رسالة تهديد باستهداف العيداني هو و والده واشقاؤه في حال ازال تجاوزات المحال التجارية بمنطقة الاندلس في البصرة.

وقال المحافظ في تصريح صوتي مسجل نشره اليوم لوسائل الاعلام ان “هذا التهديد ورد من رقم ايراني يهدد العقيد صفاء بألّا نقترب من تجاوزات منطقة الاندلس”.

واضاف “انا مصر وماضٍ في قراري بإزالة تلك التجاوزات لو لم يقتلوا فردا واحدا من اسرتي بل حتى لو قتلوا 10”.

وزاد المحافظ بالقول “سأزيل التجاوزات كافة في محافظة البصرة حتى لو تلقيت الف تهديد”.

وجاء في نص الرسالة التي على ما يبدو ارسلها شخص من اهالي المحافظة الى العقيد صفاء “اذا كان المحافظ لا يخاف على نفسه فليخاف على اولاده واشقائه و والده، انتم وبيوتكم معروفون لدينا وقد اعذر من انذر وعليّ وعلى اعدائي”.