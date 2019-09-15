Posted on by

من رقم ايراني .. تهديد بتصفية رئيس حكومة البصرة واسرته و والده واشقائه

اعلن محافظ البصرة اسعد العيداني يوم السبت عن تلقيه رسالة من قبل شخص عبر رقم ايراني يهدده فيها بتصفيته هو واقربائه في حال ازال تجاوزات في احدى المناطق بالمحافظة التي تقع اقصى جنوب العراق.

وتلقى العقيد صفاء العيداني ابن عم المحافظ رسالة تهديد باستهداف العيداني هو و والده واشقاؤه في حال ازال تجاوزات المحال التجارية بمنطقة الاندلس في البصرة.

وقال المحافظ في تصريح صوتي مسجل نشره اليوم لوسائل الاعلام ان “هذا التهديد ورد من رقم ايراني يهدد العقيد صفاء بألّا نقترب من تجاوزات منطقة الاندلس”.

واضاف “انا مصر وماضٍ في قراري بإزالة تلك التجاوزات لو لم يقتلوا فردا واحدا من اسرتي بل حتى لو قتلوا 10”.

وزاد المحافظ بالقول “سأزيل التجاوزات كافة في محافظة البصرة حتى لو تلقيت الف تهديد”.

وجاء في نص الرسالة التي على ما يبدو ارسلها شخص من اهالي المحافظة الى العقيد صفاء “اذا كان المحافظ لا يخاف على نفسه فليخاف على اولاده واشقائه و والده، انتم وبيوتكم معروفون لدينا وقد اعذر من انذر وعليّ وعلى اعدائي”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close