وزير يقدم استقالته لعبد المهدي

قدّم وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان استقالته إلى رئيس الوزراء إعتبارا من يوم الخميس الموافق ١٢ أيلول ٢٠١٩ مُبيّناً الأسباب التي دعته إلى ذلك.

وقال الوزير في الاستقالة انه يتقدّم “بأسمى آيات الشكر والإمتنان الى عادل عبدالمهدي على ثقته الغالية وتوجيهاته ومساندته المتواصلة للقطاع الصحي والبيئي وله شخصياً أثناء أداء عمله في الأشهر الماضية وإلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس النوّاب لرعايتهم ودعمهم المتواصل كما يشكر جميع الزملاء في مجلس الوزراء ومجلس النوّاب وفي وزارة الصحة والبيئة الذين تعاونوا معه في أداء مهمّته”.