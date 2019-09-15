وفد حكومة اقليم كوردستان يصل الى بغداد في هذا اليوم

من المقرر ان يزور وفد من حكومة اقليم كوردستان منتصف الاسبوع الجاري العاصمة الاتحادية بغداد لمناقشة مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام المقبل.

وقال ممثل حكومة الاقليم في بغداد فارس عيسى في تصريح لموقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم، ان وفد حكومة كوردستان سيزور بغداد يوم الثلاثاء المقبل من اجراء حوارات حول مشرع الموازنة المالية لعام 2020، مشيرا الى ان الوفد سيلتقي الجهات السياسية والكتل البرلمانية العراقية.

واضاف انه وباعتباره ممثلا لحكومة الاقليم وجه كتابا رسميا دعا فيه لجنة النفط والغاز واللجنة المالية، واللجنة القانونية لزيارة كوردستان والاجتماع برئيس حكومة الاقليم.

وكان مجلس وزراء الاقليم قد قرر في اجتماع عقده يوم الاربعاء الماضي ارسال وفد حكومة الى بغداد، لمناقشة وتبادل المعلومات بشأن ملف الموازنة المالية وإشراك الإقليم في مرحلة إعداد مسودة المشروع من قبل وزارة المالية الاتحادية، مع توجيه دعوة للجان المالية، والنفط والغاز، والقانونية النيابية لزيارة الإقليم.