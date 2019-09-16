أبواب منتخب إسبانيا مشرعة أمام فتى برشلونة المتألق فاتي

فاتي يحتفل بهدفه خلال الانتصار الكبير على فالنسيا (أ.ف.ب)

برشلونة:

أكد روبرت مورينو مدرب إسبانيا أنه يفكر بالفعل في ضمن أنسو فاتي لاعب برشلونة البالغ عمره 16 عاما إلى تشكيلة المنتخب الوطني بعدما خطف اللاعب المراهق الأضواء وقدم عرضا مذهلا في الفوز 5 – 2 على فالنسيا في الدوري مساء أول من أمس.

وسجل فاتي، الذي أصبح أصغر لاعب في برشلونة على الإطلاق يهز الشباك قبل أسبوعين أمام أوساسونا، هدفه الأول باستاد نو كامب ليمنح الفريق الكتالوني التقدم بعد أقل من دقيقتين عقب تمريرة من الهولندي فرنكي دي يونغ.

ورد فاتي الهدية لاحقا بعدما انطلق داخل منطقة الجزاء من اليسار قبل أن يمرر إلى دي يونغ ليسجل هدفه الأول مع النادي الكتالوني في الدقيقة السابعة. وقلص فالنسيا، الذي كان يخوض مباراته الأولى بعد إقالة المدرب مارسيلينو وتعيين ألبرت سيلادس، الفارق في نهاية الشوط الأول عن طريق كيفن غاميرو لكن برشلونة دخل الشوط الثاني بقوة وسجل ثلاثية عن طريق جيرار بيكيه ولويس سواريز (سجل هدفين بعد مشاركته كبديل). وأحرز ماكسي لوبيز هدفا شرفيا لصالح فالنسيا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان مورينو مدرب إسبانيا ضمن الحاضرين في الملعب والمعجبين بأداء فاتي المولود في غينيا بيساو، لكنه انتقل إلى إسبانيا وعمره ست سنوات، وأكد أن اتحاد الكرة يعمل على إنهاء إجراءات تتعلق بإمكانية مشاركته مع المنتخب الإسباني. وقال مورينو: «أنا غير مشارك في هذه العملية لكن الاتحاد يحاول ضم أنسو فاتي لمنتخب إسبانيا ثم سيصبح القرار في يد اللاعب».

وأضاف «يعمل الاتحاد دائما أن تملك إسبانيا أفضل اللاعبين. من المثير جدا لبرشلونة أن يملك لاعبا ترعرع في صفوف أكاديمية لاماسيا، ويؤدي بهذا الشكل الرائع، لكنه يجب أن يضمن عدم التأثر بهذه الأمور».

وأشاد إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة بلاعبه المراهق بسبب بزوغ نجمه بسرعة خلال مرحلة الانتقال من فرق الناشئين إلى الفريق الأول، وقال: «ليس من السهل أبدا التأقلم لتصبح لاعبا في برشلونة بسرعة كبيرة، لكنه يتحلى بتركيز كبير ويؤدي بشكل رائع… ليس من الطبيعي لأي لاعب التسجيل من أول محاولة وصناعة هدف من المحاولة الثانية ثم الاقتراب من التسجيل في الثالثة. نحن نريده أن يعرف المستوى الذي يلعب فيه ويواصل التطور ويواصل العمل حتى يساهم مع الفريق بشكل أكبر».

وحاول سيرجيو بوسكيتس، وهو نفسه يمثل قصة نجاح لأكاديمية برشلونة، تشجيع زميله فاتي على التحلي بالتواضع قائلا: «عندما تكون صغيرا فإنك لا تدرك كل الأشياء الموجودة حولك وربما تتأثر بالإشادة التي تتلقاها… لكن كلنا نعرف مدى صعوبة تحقيق النجاح واللعب بثبات في المستوى. إنه يملك موهبة مذهلة ويلعب بتركيز كبير. أتمنى أن تكون هذه البداية لرحلة طويلة جدا وجميلة بالنسبة له هنا».

ورفع الفوز رصيد برشلونة، الذي لا يزال من دون القائد ليونيل ميسي المصاب، إلى سبع نقاط من أربع مباريات بينما يملك فالنسيا أربع نقاط.

وأعلن برشلونة أمس أن ميسي عاود التمارين الجماعية بعد غيابه منذ نحو شهر بداعي الإصابة، وسيكون جاهزا للقاء المرتقب ضد بوروسيا دورتموند الألماني في انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا غدا.

وتعرض الأرجنتيني لإصابة في ربلة الساق اليمنى خلال الحصة التدريبية الأولى بعد الإجازة الصيفية منتصف شهر أغسطس (آب) الماضي، ما أبعده عن المباريات الأربع التي خاضها فريقه حتى الآن في الليغا.

على جانب آخر قاد خوان جوردان فريقه إشبيلية للفوز على مضيفه ألافيس 1 – صفر أمس وتصدر الدوري الإسباني مستفيدا من خسارة المتصدر السابق أتلتيكو مدريد.

ورفع إشبيلية بقيادة مدرب منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق جولن لوبيتيغي رصيده إلى 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل، متقدما بفارق نقطة على أتلتيكو مدريد الذي تلقى أول من أمس خسارته الأولى هذا الموسم على يد ريال سوسييداد بهدفين نظيفين، ونقطتين عن ريال مدريد. وتجمد رصيد ألافيس عند 5 نقاط في المركز الحادي عشر.

ويدين الفريق الأندلسي بفوزه إلى جوردان المنتقل إلى صفوفه مطلع الموسم الحالي قادما من إيبار، بتسجيله هدف المباراة الوحيد من ركلة حرة في الدقيقة 37.

ويلعب إشبيلية أمام قره باخ الأذربيجاني الخميس في افتتاح حملته القارية في مسابقة الدوري الأوروبي «أوروبا ليغ»، قبل أن يستضيف على ملعبه ريال مدريد ضمن المرحلة الخامسة من الدوري المحلي. وفي مباراة أخرى، فاز إسبانيول على مضيفه إيبار 2 – 1.