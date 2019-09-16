اربيل وموسكو يوقعان مذكرة تفاهم تجارية استثمارية

اعلن الامين العام لاتحاد الغرف التجارية والصناعية في اقليم كوردستان، الاحد، ان الاقليم وروسيا سيوقعان، في مراسم تجري غدا الاثنين، مذكرة تفاهم في المجالين التجاري والاستثماري.

وقال شفان عبدالرحمن، في تصريح صحفي، ان اقليم كوردستان يعمل على ان يوقع اتفاقيات تفاهم تجارية وصناعية مع الدول الصناعية، مبينا انه في هذا الاطار قام خلال الفترة السابقة بتوقيع مذكرة مع الولايات المتحدة الامريكية.

واشار الى ان يوم غد الاثنين وفي روسيا الاتحادية سيقوم اتحاد الغرف التجارية والصناعية الكوردستاني في مراسم خاصة، بتوقيع مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة موسكو تهدف لتوفير فرص الاستثمار وجذب الشركات الروسية الى اقليم كوردستان.

واضاف عبدالرحمن ان هذه الفعاليات ستكون سببا لانفتاح اكبر لاقليم كوردستان وتنمية قطاع التجارة والصناعى وانتعاش اقتصاد الاقليم وتوفير فرص العمل بشكل اكبر في اقليم كوردستان.