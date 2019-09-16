السعودية توقف ضخ النفط الخام إلى البحرين

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، بان السعودية توقفت عن ضخ النفط الخام إلى البحرين.

وقالت “رويترز”، إن السعودية قررت غلق خط أنابيب لنقل النفط الخام إلى البحرين بعد هجمات على منشأتي أرامكو.

وذكر تقرير نشرته الوكالة اليوم، أن “خط الأنابيب المغلق كان ينقل 220 ألف برميل يوميا من النفط السعودي إلى البحرين”.

وقال مصدران مطلعان على عمليات شركة أرامكو السعودية، إن عودة إنتاج النفط السعودي بشكل كامل إلى الوضع الطبيعي قد تستغرق شهورا، وكانت تقديرات سابقة أشارت إلى أسابيع.

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 19 في المئة قبل أن تنخفض عن ذلك المستوى المرتفع. وكانت هذه القفزة هي أكبر زيادة منذ حرب الخليج عام 1991.