الكيكي: بغداد مدينة لكوردستان بـ 9 مليارات دولار من القروض الدولية

أفاد النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشار الكيكي، الأحد، بأن بغداد مدينة لحكومة اقليم كوردستان بنحو 9 مليارات دولار.

ونقلت الشرق الأوسط عن الكيكي قوله بشأن مستحقات اقليم كوردستان المالية المترتبة على الحكومة الاتحادية، أن “هنالك مستحقات للإقليم على الحكومة الاتحادية تتضمن حصة الإقليم المستقطعة من الأعوام 2014 – 2018، التي تقدر بنحو 80 مليار دولار”، في إشارة إلى اشتراط حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي عدم تسليم الأموال الاتحادية إلى الإقليم إلا بعد تسليم الأخير حصته من النفط المستخرج في الإقليم إلى بغداد.

وأضاف الكيكي أن “بغداد مدينة للإقليم بنحو 9 مليارات دولار نتيجة عدم شمول بغداد للإقليم بنسبة من القروض الدولية”، لافتاً إلى “وجود حوار عملي وحقيقي بين بغداد وأربيل من أجل تسوية الالتزامات المتقابلة، وحكومة الإقليم جادة في التوصل إلى اتفاق مطمئن للجانبين، وضمن تلك الاتفاقات إجراء تعديل في هيكلية شركة سومو (شركة نفط الشمال الاتحادية) من حيث اتخاذ القرارات وفتح حساب لوارد قيمة 250 ألف برميل وفق الموازنة في الإقليم”.

كما أعرب الكيكي عن “استعداد الإقليم لعرض حساباته الختامية، شرط أن يكون ذلك أمام برلمان الإقليم حصراً”.