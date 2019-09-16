المالية النيابية تكشف سببين وراء العجز بموازنة 2020 وتحذر من انهيار اقتصاد العراق

كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية فيصل العيساوي، الأحد، عن سببين وراء العجز في موازنة الدولة العراقية لسنة 2020، محذراً من انهيار اقتصاد الدولة.

وقال العيساوي ان “موازنة 2020 ستشهد عجزا هائلا، والسبب هو جولة التراخيص والديون التي استحقت السداد بهذا العام”، مبيناً أن “اغلب تلك الديون هي ذاهبة الى وزارة الكهرباء”.

وبين ان “رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وعد بمراجعة جولة التراخيص، وكذلك وزارة الكهرباء وتفاصيلها”، مضيفا انه “اذا ما تمت معالجة هذين الملفين (جولة التراخيص وتفاصيلها، ووزارة الكهرباء وتفاصيلها) فان اقتصاد الدولة العراقية سينهار، ولن تستطيع السداد بالتزاماتها الداخلية او الخارجية”.

وكان النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار حسن خلاطي، قد كشف في وقت سابق، عن توفر فرص عمل وصفها بالكبيرة من خلال قانون موازنة 2020.

وقال خلاطي ان “موازنة 2020، ستكون موازنة تختلف عن سابقاتها، وسنعمل على تحويلها، الى موازنة برامج وانشطة تكون فيها الاهداف الواضحة للحكومة”.

وبين انه “سيتم التركيز في موازنة 2020، على توفير فرص العمل، ولا نقوم باثقال الموازنة بالتعيينات، انما توفير فرص العمل من خلال مشاريع ناهضة يضمن فيها التقاعد للعاملين فيها بهذه المشاريع والفرص”.