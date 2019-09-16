امريكا تدعم خطط قطاع الكهرباء في اقليم كوردستان

اعلن السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر، الاحد، ان بلاده تدعم خطط اقليم كورستان خصوصا في قطاع الكهرباء والتي تهدف لتوفير كميات اكبر من الطاقة.

وجاءت تصريحات تولر خلال كلمته في منتدى مستقبل الطاقة المنعقد في بغداد.

وبشأن العراق قال تولر انه تم تأمين جميع المساعدات التكنيكية المتعلقة بسوق الغاز الطبيعي، بهدف الوصول الى تصفير كميات الغاز الطبيعي المحروقة في عام 2030.

وعن وضع الاستثمار في العراق اكد السفير الامريكي ان العراق مازال يعد تحديا كبيرا امام المستثمرين الامريكيين والدوليين.

واشار تولر الى ان من المتوجب على الحكومة العراقية ان يكون لها افاقا اوضح من اجل الوصول لواردات مالية كبيرة في القطاعات الاقتصادية في البلاد.