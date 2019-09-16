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اياد علاوي: وزير الصحة احد ثوابت الوضع السياسي في العراق والفاسدون يقفون وراء حملة الاتهامات الباطلة ضدها

حذر رئيس المنبر العراقي الدكتور اياد علاوي من المساس بوزير الصحة الدكتور علاء العلوان، موضحاً ان استقالته جاءت احتراماً للسيد رئيس الوزراء ووقفةً واضحة ضد الفساد والمفسدين.

واوضح الدكتور علاوي ان العلوان احد ثوابت الوضع السياسي في العراق وان حملة الاتهامات الباطلة الموجهة ضده يقف خلفها فاسدون، بعد ان رفض السيد العلوان الاستجابة لضغوطهم ومغرياتهم.

وثمّن الدكتور علاوي الموقف الشجاع للسيد وزير الصحة، داعياً السيد رئيس الوزراء الى رفض تلك الاستقالة ودعم جهود السيد الوزير في محاربة مافيات الفساد والابتزاز وفي خطط الارتقاء بالواقع الصحي في البلد.

كما اكد الدكتور علاوي ان الوزير العلوان زميل دراسة واخ وصديق ومناضل شريف ينتمي الى اسرة وطنية شريفة في منتهى النزاهة والاستقامة، اجاد ادارة وزارته، وقد استقال من وظيفة دولية كبرى لأجل خدمة العراق.

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي
16ايلول 2019

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