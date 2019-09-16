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بارزاني ومرشد الحركة الاسلامية: بوحدة الصف الكوردستاني نتجاوز التحديات

استقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، في منتجع صلاح الدين باربيل عاصمة اقليم كوردستان، الاحد، مرشد الجماعة الاسلامية في كوردستان عرفان عبدالعزيز.
وجاء في بيان لبارزاني ان اللقاء الذي جرى اليوم الاحد شهد مناقشة الاوضاع السياسية العراقية واخر التطورات، مبينا ان الجانبين شددا على ضرورة وحدة صف الاطراف الكوردستانية من اجل اجتياز التحديات.
واضاف البيان ان العلاقات الثنائية كانت محورا اخر من محاور اللقاء.

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