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بارزاني يصادق قرار خاص للايزيديين

صادق رئيس اقليم كوردستان على قرار اعتبار يوما للابادة الجماعية للكورد الايزيديين.
وبحب كتاب صادر من رئاسة اقليم كوردستان فان نيجيرفان بارزاني دعا في قراره الحكومة الاتحادية بتعويض الايزيديين واعمار مناطقهم.
صوت برلمان إقليم كردستان العراق بالإجماع، في جلسة استثنائية على جعل 3 أغسطس من كل عام يوم الإبادة الجماعية التي نفذها تنظيم “داعش” ضد الأيزديين.
تعرض الأيزيديون في بلدة سنجار عام 2014 لهجوم من عناصر تنظيم داعش، الذي قتل عددا كبير من الأيزيديين، وقاموا بسبي النساء الأيزيديات، بينما هرب البقية إلى جبل سنجار حيث حوصروا لعدة أيام ومات العديد منهم هناك بسبب الجوع والعطش والمرض.

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