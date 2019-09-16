باشراف وزارة الشباب والرياضة المصرية نجاح متواصل لفريق ( Top Talent ) الكروي في هولندة

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

نجاح متواصل لفريق موهوبي ( Top Talent ) لكرة القدم في معسكره التدريبي برعاية وزارة الشباب والرياضة في مدينة ايندهوفن الهولندية من خلال تقديم نجوم مصر الواعدين افضل الامكانيات والعروض المتاحة ليكونوا سفراء مصر بالرياضة خلال الاعوام المقبلة .

وفي هذا الاطار فقد خضع الفريق الى وحدات تدريبية مركزة باشرف الجهاز الفني المصري بقيادة الكابتن القدير محمد حسن والكابتن اشرف محمود والكابتن احمد الجيوشي والمدرب الهولندي استيفا رينيه لغرض رفع المستوى الفني والمهاري والتكتيكي والنفسي والتحضير لاداء متميز خلال المباريات التجريبية التي يخوضها الفريق مع الفرق الهولندية .

وقد خاض فريق ( Top Talents

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) مباراة ودية مع فريق ( Fc eindhoven ) الهولندي وكانت نتيجة اللقاء بفوز اصحاب الارض باربعة اهداف مقابل ثلاثة للفريق المصري

قدم نجومنا اداءا متميزا في الشوط الاول وتمكنوا من مجاراة الفريق الهولندي رغم تقدمه بثلاث اهداف مقابل هدفين في حين شهد الشوط الثاني ارتفاع مستوى الاداء لفريق الموهوبين ونمكنوا من تسجيل التعادل والثالث لهم وفي الدقائق الاخيرة تمكن الفريق الهولندي من احراز هدف التفوق والرابع له لتنتهي المباراة بفوز ( Fc eindhoven ) باربعة اهداف مقابل ثلاثة .

وكان العرض متميزا بالنسبة للجميع كاداء فردي او جماعي كما ظهر عدد منهم ذو امكانيات متصاعدة نالت اعجاب الجهاز الفني اضافة الى زملائهم بالفريق وهم (ادهم حامد مواليد ٢٠٠٠ ) و ( نور عوض مواليد 2003) و (احمد خالد مواليد 2000 ) و ( خالد محمد مواليد 2002 ) و ( عمرو عادل مواليد 2001 ) وهو حارس مرمى متميز في اداءه لفت انظار الجميع .

وعن سير تنفيذ البرنامج المعد لنجوم مصر الواعدين في هولندة اكد الدكتور احمد جمعة مبارك معاون وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية رئيس الوفد في اتصال هاتفي بان اللاعبين والجهاز الفني والاداري بصحة جيدة لله الحمد وهم جميعا يعملون كفريق عمل واحد وهدفهم واحد ايضا وهو تقديم صورة فنية متميزة ومشرفة للاعب المصري الواعد الذي يحمل علم مصر في قلبه وعلى صدره ويسعى بكل حرص وجدية واخلاص لان ينال اعجاب وتقدير الجميع ,

واضاف الدكتور احمد جمعة مبارك بان الفريق اعد له برنامج تدريبي مكثف لرفع المستوى المهاري والفني والبدني والتحضير للدخول في مباريات تجريبية مع فرق هولندية يكتشف فيها الجهاز الفني للفريق امكانيات اللاعبين لتحديد افضل المراكز التي تناسب امكانياتهم وقدراتهم وتعزيز مستوى ادائهم الفردي والجماعي .

وعن الاجواء التي يعيشها الوفد في مدينة ايندهوفن حاليا قال الدكتور احمد جمعة مبارك .. ان الاجواء التي تسود المعسكر التدريبي للفريق الكروي اكثر من رائعة لانها تجسد خطة العمل المحكمة للجهاز الفني والاداري للفريق التي اعدها سلفا بالتنسيق مع الجهات الرياضية الهولندية وان الحالة النفسية للوفد مستقرة وجيدة مما يؤدي ذلك الى تقديم المزيد من العطاء والابداع في كافة الجوانب للجميع .