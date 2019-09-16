بالفيديو… محلل عسكري سعودي الرد على مهاجمة منشآتنا النفطية سيكون قاسياً

محلل عسكري سعودي لقناة الغد :

قال اللواء محمد القبيبان، المحلل العسكري السعودي، خلال لقاء له في قناة الغد، إن تعرّض مواقع نفطية شرق المملكة لهجمات من طائرات مسيرة هي مسألة خطيرة وحساسة، وتأتي بعد العديد من الهجمات التي تمت بالأذرع الإيرانية التي تستهدف المملكة السعودية، مشدداً على أن الرد سيكون قاسياً،

المرحلة خطيرة وتحتاج لقراءة ومعرفة دقيقة للوقوف على المتسبب في هذا العمل ومن هو الداعم له.

وأضاف القبيبان أن اتهام وزير الطاقة الأمريكي لإيران بالمسئولية عن التفجيرات بالمواقع النفطية السعودية، يعني أن هناك دلائل واضحة على ضلوعها، متابعاً أن الأمر يحتاج القليل من التريث نظراً لوجود تشعبات تحتاج الفصل في أمرها.

وأوضح القبيبان أن السعودية تمتلك شبكة متطورة من الرادارات، ومنظومة دفاع جوي حديثة، إلا أنه في بعض الحالات يصعب اكتشاف تلك الطائرات المسيرة في حالات الطيران بالقرب من الجبال وبسرعة منخفضة، والتي تكاد تكون أقل من سرعة السيارات، خاصة أن بعض الطائرات المسيرة مزودة بخاصية التخفى عن الردادات.