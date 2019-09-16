برئاسة الوكيل الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حامد خلف.. وفد العراق يشارك في منتدى الابتكار …

التقني في التعليم لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في مسقط

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شارك وفد العراق مثمثلا بوزارتي التعليم العالي والتربية برئاسة الوكيل الاداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حامد خلف بمنتدى الابتكار التقني في التعليم لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لعام 2019 والمقام في سلطنة عمان / مسقط للمدة من 14-18 ايلول 2019 .

الوكيل الإداري وفي كلمة له على هامش المنتدى أكد ان مشاركة الوفد الوزاري العراقي تأتي لمواكبة قطاع التعليم بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومدى استجابة متطلبات القرن الحادي والعشرين على مستوى المناهج والمهارات التي يفرضها الواقع المستقبلي في ضوء التطور التكنلوجي المتسارع ، مبيناً إنه سيتم الاتفاق على خطط أولية قابلة للتنفيذ تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الشراكة في التعليم بين الدول بغية الدفع بعجلة التربية والتعليم نحو الأمام واللحوق بركب الدول المتطورة.

كما شارك أيضا مدير عام العلاقات الثقافية في وزارة التربية الأستاذ محمود حسين القيسي بمنتدى الابتكار التقني والذي أوضح بدوره أن ورقة أعمال المنتدى ستتناول الانفتاح الرقمي في مجال التعليم ، وتمكين الطلاب التعليم الطموح وإعداد أجيال مستقبلية قادرة على التفاعل مع الاجهزة الرقمية ، ودعم التوجه للابتكار في مجال التعليم العالي ،فضلا عن النهوض بالانتاجية والاستدامة باستخدام التكلولوجيا والتشجيع على تحقيق شمولية وتنوع أكبر في قطاع التعليم.

هذا وبدأت أعمال المنتدى بكلمة وكيل وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان الدكتور عبد الله بن محمد الصارمي رحب فيها بالمشاركين في المنتدى داعيا أياهم إلى تبادل الخبرات في مجال التعليم بين الدول المشاركة بهدف تطوير بُنى أساسية تعليمية قادرة على الوفاء بالمتطلبات المستقبلية القائمة على التطور التكنلولوجي .

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام