جمعية الصداقة الفلسطينية-الأوكرانية تشارك في احتفالات الذكري 230 لتأسيس مدينة ميكولايف الأوكرانية

بسم الله الرحمن الرحيم

ميكولايف هي مدينة كبيرة تقع في جنوب أوكرانيا مساحتها ( 260000000 (متر مربع ويتجاوز عدد سكانها نصف مليون نسمة تم تأسيسها في عام 1789 م ،

بدعوة من سعادة محافظ مدينة ميكولايف سانكيفيتش الكسندر فيودرفيتش شاركت جمعية الصداقة الفلسطينية -الأوكرانية ممثلة برئيسها السيد / عبد شاكر الجبور حيث استمر الاحتفال لمدة يومين على التوالي وقد تقدم الجبور بالتهاني والتبريكات بهذه المناسبة العطرة لأهالي المدينة ولسعادة محافظ المدينة السيد سانكيفيتش

من جانبه رحب سعادة المحافظ بالضيوف داعيا إلى تعزيز العلاقات بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة والتعاون بين الأقليات القومية ،

وبحضور دبلوماسي وشعبي أكد سعادة المحافظ على أن مدينة ميكولايف تتقدم للأمام في العديد من المجالات مرحبا برجال الأعمال والمستثمرين ،

وقد تم القيام برحلة وجولة في المدينة لبعض المصانع والمشاريع الناجحة والتي رحب بها الحضور الكريم .