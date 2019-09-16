داخلية كوردستان تنفي تمويل مهرجان سينمائي في دهوك

اصدرت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، الاحد، توضيحا بشأن كتاب رسمي لها موجه الى محافظة دهوك بشأن صرفيات المهرجان الدولي السابع للافلام في دهوك.

وجاء في بيان للوزارة ان المحافظات توجه كتبها الرسمية الى الوزارات من خلال وزارة الداخلية، مبينة ان الكتاب المشار اليه يعود لفترة التشكيلة الوزارية الثامنة لحكومة الاقليم وطالبت فيه محافظة دهوك موافقة وزارة المالية ووزيرها السابق على صرف مبلغ للمهرجان المذكور.

واستدرك البيان ان محافظ دهوك اجاب الكتاب بانها لا تمتلك ميزانية كافية، لذلك صدرت بعد ذلك موافقة وزارة المالية، مبينا انه تم ابلاغ محافظة دهوك خلال وزارة الداخلية بموافقة وزارة المالية.

واوضح ان وزارة الداخلية لم تصرف المبلغ المطلوب بل قامت فقط بابلاغ محافظة دهوك بشأن موافقة وزارة المالية.