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رئيسا اقليم وبرلمان كوردستان يبحثان الخطوط الرئيسة لدستور الاقليم

بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع رئيسة البرلمان ريزان فائق استعدادات كتابة دستور الاقليم.
وخلال اللقاء اكد الجانبان ضرورة الاستعداد لكتابة دستور اقليم كوردستان في ضوء احترام حقوق جميع المكونات وتثبيت اسس حقوق الانسان والديمقراطية.
كما بحث الجانبان سبل تمتين العلاقات بين رئاستي اقليم كوردستان وبرلمان كوردستان، ودعم الحوار الهادف بين حكومتي الاقليم والاتحادية، لحل جميع المشاكل العالقة بما يصب لصالح المواطنين.
واعرب الجانبان ايضا على اهمية عقد اجتماع للرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان، لبحث مستجدات الاوضاع السياسية في الاقليم والعراق والمنطقة.

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