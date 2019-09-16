رغم انتهاء فترة الانتقالات… المفاوضات مستمرة بين سان جيرمان وبرشلونة بشأن نيمار

أفاد والد النجم البرازيلي نيمار بأن المفاوضات بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني ما زالت قائمة من أجل عودة نجله إلى النادي الكاتالوني، وذلك رغم فشل إتمام الصفقة قبل إقفال فترة الانتقالات الصيفية في الثاني من الشهر الحالي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وسعى برشلونة جاهداً هذا الصيف لتلبية رغبة نيمار بالعودة إلى ملعب «كامب نو» الذي تركه عام 2017 للانتقال إلى العاصمة الفرنسية في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، إلا أنه عجز عن التوصل إلى اتفاق مع إدارة سان جيرمان.

ولم يشارك النجم البرازيلي في أي من مباريات سان جيرمان لهذا الموسم، أولا بداعي الإصابة ثم بسبب رغبته العلنية بالرحيل عن الفريق، في وقت أكد مدرب النادي الباريسي الألماني توماس توخل أنه لن يدرج اسم نيمار في التشكيلة إلا بعد أن يحسم مستقبل اللاعب البالغ 27 عاماً.

ولا يبدو أن المستقبل قد حسم رغم إقفال فترة الانتقالات الصيفية، إذ أكد نيمار الأب الذي يتولى مهمة إدارة أعمال نجمه، في تصريح لشبكة «سكاي سبورتس» البريطانية من العاصمة الاسكوتلندية حيث كان مشاركا في مؤتمر إدنبره الرياضي، أن «المفاوضات بين الناديين لم تنته. البرازيلي لا يريد أن يكون سوى في المكان الذي يشعر فيه بالسعادة، وهو كان سعيداً في برشلونة». وتابع: «عندما يسأله أصدقاؤه إذا ما كان يريد العودة إلى برشلونة، يشعر بالحزن» لأنه لم يحصل على رغبته هذا الصيف.

وكشف رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو قبل أيام معدودة أن النجم البرازيلي «قام بكل شيء» للعودة إلى فريقه السابق، مشيراً الجمعة في حديث لقناة النادي الكاتالوني: «كان برشلونة قد خطط لتشكيلته لكن أتت فرصة التعاقد مع نيمار. التعاقد معه كان إضافة ولم يكن مخططا»، مؤكداً: «قام نيمار بكل شيء ممكن لأنه أراد هذا الأمر. أعتقد الآن أنه يملك استراتيجية مختلفة ومشروعاً مختلفاً، وسيلعب هذا الموسم مع سان جيرمان». وتابع: «قام برشلونة بكل ما في وسعه… لم تنجح الصفقة لأن النادي لم يكن قادراً على تلبية طلبات باريس سان جيرمان»، مضيفا: «كان هناك ثلاثة أندية تحاول ضمه لكن لا يمكنني ذكرها».

وعن محاولة أخرى لاستقدام النجم البرازيلي، قال: «في الوقت الحالي نيمار مستبعد. في يناير (كانون الثاني) – فبراير (شباط) سنتحدث في هذا الموضوع عندما نبدأ بالتخطيط للموسم المقبل».

وأشارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية إلى أن نيمار كان على استعداد لدفع 20 مليون يورو من جيبه الخاص للمساعدة في إتمام الصفقة، لكن سان جيرمان حال دون حصول الانتقال.

وهذا الأمر تسبب بإحباط اللاعب ووالده نيمار الأب، الذي قال لشبكة «سكاي سبورتس» إنه «كوكيل، تشعر بالعجز عندما لا يكون هناك هيكل يتيح لك التحرك (الانتقال). ليس هناك أي بند جزائي في عقده مع سان جيرمان، وهذا الأمر يصعب الأمور». وكشف: «قاتلنا من أجل التوصل إلى اتفاق. لقد قدمنا أفضل ما لدينا من إمكانيات وحلول».

وسجل نيمار 51 هدفاً في 58 مباراة مع سان جيرمان خلال موسمين، وبرغم نجاحه محليا عجز عن إيصاله إلى لقب دوري أبطال أوروبا في ظل الإصابات المتكررة التي تعرض لها في مشط قدمه.

ورغم ابتعاده عن سان جيرمان، استدعي نيمار إلى تشكيلة المنتخب البرازيلي وخاض معه المباراتين الوديتين ضد كولومبيا (2 – 2) الجمعة والبيرو (صفر – 1) أمس (الثلاثاء).