سفراء السلام (HWPL ) وجهوا ” نداءً السلام “للرؤساء عون وبري والحريري في ختام لقائهم السنوي في بلدية صيدا

إختتم سفراء السلام في منظمة السلام العالمي (HWPL) “اللقاء السنوي” الذي عقد في بلدية صيدا (14-16 ايلول الجاري) في قاعة المكتبة العامة، التي تديرها جمعية الرسالة الزرقاء ، بالتزامن مع اسبوع السلام العالمي حيث شارك فيه سفراء السلام: القاضي الشيخ محمد أبوزيد والصحافي غسان الزعتري والاستاذ حسام عنتر والسيدة إبتهاج صالح، وبحضور الأب سليمان وهبه.

وقد توج اللقاء بتوجيه ” نداء السلام ” لكل من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سعد الحريري، وتلاه الصحافي السفير الزعتري بإسم السفراء المجتمعين وجاء فيه:

نداء السلام : “نحن سفراء منظمة السلام العالمي HWPL التي تعمل من أجل السلام برئاسة السيد مان هي لي Man Hee Lee (كوريا الجنوبية)،حيث صدر عنها في العام 2016 شرعة “إعلان السلام العالمي ووقف الحرب DPCW “، وهي منظمة تدعو لتعزيز ونشر ثقافة السلام في العالم.

وإننا كسفراء للسلام في هذه المنظمة نناشدكم من أجل دعم هذه الحملة العالمية لإقرار وتبني ” إعلان السلام العالمي ووقف الحربDPCW ” تربويا وإجتماعيا وقانونيا ومعنويا ، ومن أجل أن يعمل بها من قبل “الأمم المتحدة ” كشرعة ووثيقة سلام رسمية ، آملين أن ينعم لبنان والعالم دائما بالسلام والإستقرار اللذان يشكلان الطريق الحقيقي للتنمية والتقدم والتطورللبشرية جمعاء”.